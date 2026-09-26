Tellado pide "echar" al Gobierno de Sánchez y a "los invasores" de Ceuta durante la manifestación de Madrid

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este sábado la necesidad de "echar" al Gobierno de Pedro Sánchez, "igual que a los invasores" de Ceuta, mientras el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su desconfianza ante el plan del Ejecutivo para agilizar las devoluciones de migrantes a Marruecos.

Ambos dirigentes han realizado estas declaraciones durante la segunda Marcha por la Dignidad, convocada por Sociedad Civil Española en Madrid para denunciar la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y reclamar la celebración inmediata de elecciones generales. La movilización, que ha partido de Cibeles con destino al Arco de la Victoria, cuenta con el respaldo de PP y Vox.

Tellado ha acusado al Ejecutivo de tener menos "honorabilidad que un clan de traficantes", en referencia a las informaciones sobre presuntos contactos de la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez con miembros de un grupo relacionado con el narcotráfico. Según el dirigente popular, estos habrían rechazado una propuesta relacionada con la magistrada Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno.

El 'número dos' del PP ha utilizado esas informaciones para insistir en la convocatoria de elecciones y ha acusado al Gobierno de haberse "sumido en las cloacas".

Tellado ha calificado nuevamente la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio como una "invasión" y ha acusado al Ejecutivo de una "dejación de funciones" y una "negligencia máxima".

El secretario general del PP ha defendido que quienes entraron irregularmente "deben irse por donde han llegado" y ha cuestionado por qué el Gobierno no ha activado los mecanismos necesarios para su retorno. Además, ha trasladado el apoyo de su partido a los ceutíes y ha elogiado la actuación del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

"Lo que hace falta son elecciones; echar al Gobierno, igual que hay que echar a los invasores", ha afirmado Tellado.

PP y Vox difieren sobre el artículo 102

El dirigente popular ha evitado, sin embargo, respaldar otro de los puntos del manifiesto de los convocantes: la petición de recurrir al artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades penales a Sánchez por una supuesta traición. "El manifiesto es su manifiesto", ha señalado Tellado, que ha reiterado la confianza del PP en las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional.

Abascal, por su parte, sí ha vuelto a defender esa vía y ha reprochado al PP que no acepte la propuesta de Vox. El líder de esta formación también ha expresado su recelo ante el decreto que prepara el Gobierno para agilizar las devoluciones desde Ceuta.

"Yo no creo en nada que haga este Gobierno", ha afirmado Abascal, quien también ha relacionado la política migratoria del Ejecutivo con los problemas de acceso a la vivienda y ha criticado que se destinen alojamiento y ayudas a extranjeros mientras, según ha sostenido, los españoles tienen cada vez más dificultades para acceder a una casa.