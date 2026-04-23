Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Toros

El torero Roca Rey sufre una grave cogida en la plaza de la Maestranza en Sevilla

En estos momentos el torero peruano está siendo operado.

El torero Roca Rey es cogido por el quinto todo de la tarde en la decimotercera del abono taurino. A 23 de abril de 2026

El torero Roca Rey sufre una grave cogida en la plaza de la Maestranza en Sevilla | Europa Press

Publicidad

El torero peruano Roca Rey ha sufrido una aparatosa sufrida en la plaza de la Maestranza en Sevilla. El incidente se ha producido cuando iba a entrar a matar a su segundo toro de la tarde que ha vuelto a colgar el cartel 'no hay billetes'.

El bravo, de la ganadería de Toros de Cortés, se ha arrancado por sorpresa, momento en el que el torero le ha clavado el estoque. Sin embargo, el animal lo ha cogido zarandeándole por unos segundos hasta que ha acabado el peruano tendido en el ruedo.

Rapidamente, cuadrilla lo ha llevado a enfermería donde ha sido atendido por el equipo del doctor Octavio Mulet. En estos momentos está siendo operado. Parece que la herida se ha producido en la parte interna del muslo derecho.

José María Manzanares ha sido quien finalmente ha matado al toro de la ganadería de Toros de Cortés, del cual se le han concedido las dos orejas al torero herido. La cogida del peruano se produce tres días después de la sufrida por el sevillano Morante de la Puebla en el mismo lugar, que actualmente se encuentra ingresado en la capital andaluza.

Por su parte, el último toro de la tarde ha sido para Javier Zulueta que se lo ha brindado a Roca Rey dejándole la montera en la puerta de enfermería.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la cogida de Roca Rey y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la cogida de Roca Rey en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Rosalía, galardonada como Mujer del Año por la revista Billboard

Rosalía

Publicidad

Cultura

El biopic sobre Michael Jackson, 'La ahorcada' y 'El sonido de la caída' llegan esta semana a los cines

Llega a los cines 'Michael', la película del 'Rey del Pop' que deja de lado los aspectos más polémicos del artista

El torero Roca Rey es cogido por el quinto todo de la tarde en la decimotercera del abono taurino. A 23 de abril de 2026

El torero Roca Rey sufre una grave cogida en la plaza de la Maestranza en Sevilla

Arranque "espectacular" de las librerías por Sant Jordi en Palma

Sant Jordi llena Cataluña de libros, rosas y multitudes en una jornada marcada por la tradición

Quevedo anuncia su nuevo álbum 'El Baifo' con un espectáculo de drones ante más de 10.000 personas en Las Palmas
Nuevo disco

Quevedo anuncia ante más de 10.000 personas el lanzamiento esta semana de su nuevo álbum 'El Baifo'

Rosalía
Billboard

Rosalía, galardonada como Mujer del Año por la revista Billboard

David Uclés, premio Nadal 2026, anticipa el fenómeno de Sant Jordi con La ciudad de las luces muertas
Sant Jordi

David Uclés, premio Nadal 2026, anticipa el fenómeno de Sant Jordi con La ciudad de las luces muertas

El autor reúne a lectores en Barcelona para profundizar en su novela inspirada en un icosaedro, con escenarios icónicos de la ciudad condal.

El cantante Quevedo
Quevedo

Quevedo cita a sus fans en la playa de las Canteras: "'El Baifo' está en casa"

La cita, anunciada por el cantante en Instagram, es este lunes a las 20.30h en el Paseo de Las Canteras, en la zona de la Plaza de Saulo Torón, en Las Palmas de Gran Canaria.

Eurovisión

Cuándo es Eurovisión 2026 y por qué España no participará este año

San Sebastián vuelve a convertirse en el epicentro de la publicidad

San Sebastián vuelve a convertirse en el epicentro de la publicidad en los Premios Nacionales de Creatividad 2026

La familia Benetón +2

La familia Benetón +2 arrasa en taquilla en su día de estreno con más caos, más hijos y nuevas aventuras

Publicidad