El torero Roca Rey sufre una grave cogida en la plaza de la Maestranza en Sevilla

El torero peruano Roca Rey ha sufrido una aparatosa sufrida en la plaza de la Maestranza en Sevilla. El incidente se ha producido cuando iba a entrar a matar a su segundo toro de la tarde que ha vuelto a colgar el cartel 'no hay billetes'.

El bravo, de la ganadería de Toros de Cortés, se ha arrancado por sorpresa, momento en el que el torero le ha clavado el estoque. Sin embargo, el animal lo ha cogido zarandeándole por unos segundos hasta que ha acabado el peruano tendido en el ruedo.

Rapidamente, cuadrilla lo ha llevado a enfermería donde ha sido atendido por el equipo del doctor Octavio Mulet. En estos momentos está siendo operado. Parece que la herida se ha producido en la parte interna del muslo derecho.

José María Manzanares ha sido quien finalmente ha matado al toro de la ganadería de Toros de Cortés, del cual se le han concedido las dos orejas al torero herido. La cogida del peruano se produce tres días después de la sufrida por el sevillano Morante de la Puebla en el mismo lugar, que actualmente se encuentra ingresado en la capital andaluza.

Por su parte, el último toro de la tarde ha sido para Javier Zulueta que se lo ha brindado a Roca Rey dejándole la montera en la puerta de enfermería.

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