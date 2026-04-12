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Un tiroteo deja a cuatro heridos en Algeciras

Indicios señalan a una posible rivalidad entre bandas vinculadas al narcotráfico.

Evacuan al hospital a dos de los cuatro heridos en un tiroteo en Algeciras

Evacuan al hospital a dos de los cuatro heridos en un tiroteo en AlgecirasEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

Este sábado, 11 de abril, cuatro personas han resultado heridas en medio de un tiroteo entre, supuestamente, bandas rivales vinculadas al narcotráfico, en la localidad de Algeciras, en Cádiz. Dos de ellas han sido trasladadas al hospital.

Fuentes del Servicio de Emergencia 112 Andalucía informaron a Europa Press que el teléfono 112 recibió varios avisos sobre las 18.00 horas. En la llamada confirmaban que se habría producido un tiroteo en la barriada 15 de junio, en la zona conocida como el Convoy del Saladillo en el municipio.

La sala coordinadora movilizó hasta el lugar de los hechos a operadores de servicios sanitarios, Policía Local y Policía Nacional. Fuentes sanitarias detallaron al 112 que tuvieron que evacuar al hospital en una UVI móvil a dos de los heridos.

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Un padre y su hijo se enfrentan a una pena de 65 años de cárcel por un tiroteo que se produjo desde su vivienda y que dejó a un muerto por el fuego cruzado. Otras cuatro personas se encontraron en peligro al estar cerca de la zona.

Los hechos se remontan al 17 de julio de 2023, donde sobre las 00.10 horas, los dos acusados habrían abierto fuego desde las ventanas de su vivienda contra un grupo de cinco personas. Previo al tiroteo, el grupo se había desplazado hasta un descampado debajo de la casa de los dos detenidos para poder hablar con uno de ellos, después de varios enfrentamientos entre clanes. Uno de ellos registrado horas antes en un centro comercial de Leganés.

Ambos se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid el 7 de abril, donde la Fiscalía pedía los 65 años de prisión, ya que sostiene que los arrestados tenían la intención de acabar con la vida de los integrantes del grupo y se les imputa por un delito de asesinato consumado, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de tenencia ilícita de armas de fuego.

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