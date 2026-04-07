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Tres muertos en un tiroteo en los alrededores del consulado de Israel en Estambul, Turquía

El gobernador de Estambul ha informado que dos agentes de policía sufrieron heridas leves.

Bandera Israel

Bandera Israel Europa Press

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Varios medios locales de la ciudad de Estambul informan que se ha producido un tiroteo ante el edifico del consulado de Israel en la ciudad.

En el incidente, han muerto los tres atacantes que han sido abatidos. Dos de ellos eran hermanos, según el ministro Interior turco, así mismo afirma que tenían vínculos con una organización que "explota la religión". Además también apuntan que hay dos policías heridos

El gobernador de Estambul ha señalado que los atacantes han utilizado rifles y pistolas y la policía trabaja para identificarlos. Según ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha explicado que en el momento del tiroteo no había personal en el interior del edificio.

En un coche alquilado

El medio turco Birgun sñala que los tres atacantes llegaron en un coche alquilado y abrieron fuego contra los agentes de policía.El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, explicó en un comunicado lo ocurrido: "Tres individuos que se enfrentaron armados con nuestros agentes de policía de servicio frente al centro comercial Yapı Kredi Plaza Blocks en Estambul han sido neutralizados".

Del mismo modo ha informado que "dos de nuestros heroicos agentes resultaron levemente heridos en el enfrentamiento. Se ha determinado la identidad de los terroristas. Se ha confirmado que uno de ellos, que llegó a Estambul desde Izmit en un vehículo alquilado".

Este último afirma que "tiene vínculos con una organización que instrumentaliza la religión; y que uno de los dos terroristas, que son hermanos, tiene antecedentes por tráfico de drogas".

Este artículo es una noticia de última hora sobre el tiroteo en Estambul y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el tiroteo en Estambul en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram

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