Detenido un hombre por una supuesta agresión sexual en una fiesta de Oviedo

Los agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual que ha tenido lugar en la parroquia ovetense de San Claudio.

Según ha dado a conocer la Guardia Civil, la agresión tuvo lugar la madrugada de este viernes al sábado, coincidiendo con la celebración de las "Fiestas de la Primavera" que se celebran este fin de semana.

El cuerpo policial ha informado que tanto el agresor como la víctima son mayores de edad, y que el Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación.

Dos detenidos por agresión sexual a una mujer con sumisión química en Manacor

La Policía Nacional detuvo a principios de mes, a dos hombres por, presuntamente, haber agredido sexualmente en Manacor a una turista tras meterle alguna sustancia química en su bebida. Según ha dado a conocer a través de un comunicado el cuerpo policial, los hechos sucedieron el pasado 1 de mayo cuando la víctima, que estaba sola de vacaciones en la isla, entró en un bar. Al rato, un varón se le acercó e iniciaron una conversación y poco después apareció un segundo individuo que ya conocía al primero, y se unió a la conversación.

Tras unos minutos, la mujer se levantó de la mesa para ir al baño, y su consumición se quedó sobre la mesa. A partir de ese momento, la mujer relató en la denuncia que empezó a tener síntomas que no se correspondían con el consumo normal de bebidas alcohólicas, y que ambos individuos insistieron a la víctima en que se terminase la consumición.

Según la declaración de la mujer, ante su malestar, quiso pedir un taxi para que la llevase a su hotel. Sin embargo, los varones se ofrecieron a acompañarla, ya que tenían el coche cerca. A partir de ese momento, la mujer relata que empezó a tener "flashes" sobre lo sucedido, y recuerda haber ido en el coche y que se pararon en un descampado en una zona oscura y sin edificios. Al parecer, ambos varones habrían aprovechado la situación en la que se encontraba para agredirla sexualmente en la parte trasera del vehículo.

En un momento dado, la víctima pudo huir, cruzó una carretera y pidió auxilio en la primera casa que encontró. Los vecinos, alarmados ante la situación de la mujer, llamaron inmediatamente a la Policía Nacional. Una patrulla la acompañó hasta un centro hospitalario y presentó una denuncia en las dependencias de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de la Policía Nacional.

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