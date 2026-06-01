Noticias de hoy, lunes 1 de junio de 2026

Hoy se cumplen ocho años de la llegada a la presidencia de Pedro Sánchez tras el triunfo de la moción de censura que hizo caer al PP por la corrupción.

Denuncian "brutal agresión" a una manifestante

Denuncian una "brutal agresión" de un Policía Nacional a un manifestante. La Delegación del Gobierno ha abierto ya una investigación. Todo ocurría durante la manifestación de profesores en Valencia. Los sindicatos han estado hasta la madrugada encerrados en la Conselleria. Ha intervenido la policía. Hoy comienza la cuarta semana de huelga. A las 9:00 se retoman las negociaciones. Con el punto de las retribuciones salariales cerrado.

Médicos de media España paran hoy

Los médicos de media España pararán hoy. Los de Galicia, Navarra, País Vasco, Madrid, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana, siete comunidades dejarán de hacer horas extras. No habrá operaciones. Una nueva forma de presión. Los médicos llevan meses protestando por la sobrecarga de trabajo. Quieren mejorar las guardias y su salario.

El candidato ultraderechista gana la primera vuelta en Colombia

Desde Barranquilla, De la Espriella ha hecho un llamamiento al Ejército después de ganar la primera vuelta de las elecciones colombianas. Lo hace tras las dudas sembradas por el actual presidente, Petro y su candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, sobre el recuento de votos. Denuncian fantasmas en el censo.

Terremoto judicial alrededor del PSOE

Sigue el calvario judicial para el PSOE justo cuando Pedro Sánchez cumple ocho años al frente del Gobierno. El sumario de las cloacas del PSOE se conocerá en breve, la imputación de Zapatero está a la espera de la tasación definitiva de las joyas, la causa contra Begoña Gómez se encamina al juicio oral y hoy se reanuda el juicio del hermano de Sánchez.

Sube el IVA del gas y de la luz

Hoy el IVA de la luz y el gas vuelve al IVA al 21%. Se empiezan a desactivar las medidas por la guerra en Irán. Eso sí, se mantienen las bonificaciones en los carburantes. El Gobierno estudia la adaptación o continuidad de las medidas.

Dos mujeres mueren ahogadas al intentar rescatar a un niño

Dos mujeres mueren ahogadas al intentar rescatar a un niño de 5 años. Era el hijo y nieto de las víctimas. El pequeño se precipitó a una presa. Finalmente, el menor ha sido rescatado con vida por unos pescadores y trasladado consciente al hospital.

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