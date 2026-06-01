Efemérides de 1 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 1 de junio?

El 1 de junio de 2009, el vuelo 447 de Air France sufre un fatal accidente muriendo las 228 personas que iban a bordo de la nave. El despegue desde Río de Janeiro del Airbus 330-203, uno de los aviones más modernos de Airbus, se produjo con total normalidad y tomaron camino hacia su destino: París. El primer incidente en el vuelo ocurre tras atravesar una tormenta, cuando los tubos Pitot quedan inhabilitados al formarse cristales de hielo en su interior. Destinados a medir la velocidad del viaje, comienzan a enviar lecturas erróneas que acaban desconectando el piloto automático. El oficial al mando, Marc Dubois, no se encontraba en la cabina en el momento del incidente, por lo que el copiloto, Pierre-Cédrid Bonin, es quien asume el control del 330. Junto al tercer piloto de relevo, David Robert, tratan de estabilizar la palanca de control, pero sin querer cometen un error fatal: elevar la nariz del avión varios grados. La acción provocó que aumentara la resistencia aerodinámica de la aeronave, reduciendo significativamente la velocidad e iniciando la caída al vacío. Para cuando quisieron darse cuenta ya era demasiado tarde, sobre las 00:14 del 1 de junio el vuelo 447 impacta conta el océano Atlántico.

Un 1 de junio, pero de 1996, nace el actor británico Tom Holland, conocido mundialmente por interpretar a Peter Parker, Spider-Man. Antes de balancearse por Nueva York, Holland destacó por sus dotes como bailarín. Con tan solo 13 años debutó en “Billy Elliot the Musical” y llegó a formar parte del elenco regular. Su primer éxito comercial sería “Lo Imposible” (2012), basada en la historia de María Belón, una doctora española que sobrevivió al tsunami del océano Índico de 2004. Su vida cambiaría por completo en 2015, momento en el que Marvel y Sony le eligieron para interpretar al trepamuros, al Hombre Araña. Su primera aparición como Peter Parker fue en “Capitán América: Civil War”, a partir de ese momento, su personaje se volvería un habitual dentro del Universo Cinematográfico que el estudio había construido. Tom Holland se convirtió en sinónimo de éxito, tres de las películas que forman su filmografía están dentro del top 10 películas más taquilleras de la historia.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 1 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 1 de junio?

1252.- Alfonso X el Sabio es proclamado rey de Castilla y León.

1874.- Disolución de la Compañía Británica de las Indias Orientales.

1888.- Se inaugura en Barcelona el primer monumento erigido a Colón en España.

1920.- Se celebra en Berlín la primera exposición dadaísta de la historia.

1946.- El dictador rumano Ion Antonescu, aliado de los nazis, es detenido y fusilado en Bucarest como criminal de guerra.

1967.- Lanzamiento en el Reino Unido del álbum de los Beatles: Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band.

1987.- Rashid Karami, primer ministro libanés, muere asesinado al explotar una bomba en el helicóptero en el que viajaba.

1998.- Se funda el Banco Central Europeo.

2009.- Fallecen las 228 personas que viajaban en el Airbus A-330 de Air France que se precipitó en el Atlántico cuando volaba de Río de Janeiro a París.

2011.- El canadiense Leonard Cohen, Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

2021.- El papa Francisco incluye el delito de pederastia en el Código de Derecho Canónico.

¿Quién nació el 1 de junio?

1851.- Isaac Peral, inventor español del submarino.

1926.- Marilyn Monroe, actriz estadounidense.

1935.- Norman Foster, arquitecto británico.

1946.- Brian Cox, actor británico.

1947.- Ron Wood, británico miembro de los Rolling Stones.

1973.- Heidi Klum, modelo alemana.

1979.- Dani Mateo, actor y cómico español.

¿Quién murió el 1 de junio?

1943.- Leslie Howard, actor británico.

1997.- Georgos Livanos, armador griego.

2006.- Rocío Jurado, cantante española.

2008.- Yves Saint-Laurent, diseñador francés.

2011.- Manolo Otero, cantante español.

2019.- José Luis Martín Prieto, periodista español.

2021.- Amadeo III de Saboya-Aosta, aristócrata italiano.

¿Qué se celebra el 1 de junio?

Hoy, 1 de junio, se celebra el Día Mundial de la Leche y el Día Mundial de la Madres y los Padres.

Horóscopo del 1 de junio

Los nacidos el 1 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 1 de junio

Hoy, 1 de junio, se celebra san Íñigo de Oña y Nuestra Señora de la Luz.