Las corrientes de agua, principal hipótesis de la muerte de madre e hija en la presa de Baños de Cerrado, Palencia

Las corrientes del agua son la principal hipótesis por la que madre e hija, de 52 a 32 años, fallecieron este pasado domingo en la presa de Baños de Cerrado, Palencia, mientras salvaban la vida del hijo de la segunda, un menor de cinco años que se estaba ahogando y que terminó salvándose.

Las corrientes de la presa, principal hipótesis de los dos fallecimientos

Según las primeras informaciones, el niño estaba jugando en el agua con una tabla de 'bodyboard' cuando comenzó a tener dificultades para salir de la zona de baño, momento en el que su madre y su abuela se lanzaron para tratar de auxiliarlo. Ambas fallecieron durante el intento de rescate, mientras que el menor fue finalmente localizado y rescatado por unos pescadores junto al tronco de un árbol, en las inmediaciones del lugar donde se encontraba su madre.

El tío del menor fue hospitalizado en un fuerte estado de nerviosismo

Una vez fue rescatado del agua, trasladaron al menor al Hospital Río Carrión de Palencia para ser sometido a una valoración médica. A su vez, también fue evacuado al mismo centro hospitalario un familiar del niño, tío del menor, que se encontraba en un fuerte estado de nerviosismo tras lo ocurrido.

También se siguen investigando cómo cayó el menor al agua, en qué punto exacto se encontraban las víctimas y cómo se desarrolló el intento de rescate que terminó con la muerte de las dos mujeres.

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