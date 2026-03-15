La Policía Local de Jaén rescata a una niña de dos años que quedó encerrada en un coche por un descuido de su madre

Una patrulla de la Policía Local de Jaén ha rescatado a una niña de dos años que había quedado encerrada en el interior de un vehículo estacionado en el barrio de Santa Isabel tras un descuido, según ha informado el Ayuntamiento en una nota difundida este domingo.

Los hechos ocurrieron cuando la madre de la menor llamó a la central de la Policía Local después de comprobar que el coche se había cerrado accidentalmente con las llaves en el interior, dejando a la niña atrapada dentro. Según la información municipal, la mujer se encontraba visiblemente alterada cuando solicitó ayuda al no poder acceder al vehículo.

Tras recibir el aviso, una patrulla se desplazó hasta el lugar y, una vez allí, los agentes comprobaron la situación. Con la autorización de la madre, que además era la conductora del coche, los policías decidieron romper una de las ventanillas para poder abrir la puerta con rapidez y sin poner en riesgo a la menor. La actuación se realizó de forma segura y permitió sacar a la niña del interior del turismo en pocos minutos.

Una vez rescatada, los agentes entregaron la menor a su madre tras verificar que se encontraba en perfectas condiciones de salud y que no había sufrido daños como consecuencia del incidente. El suceso quedó finalmente en un susto sin mayores consecuencias.

La Policía da unas recomendaciones para evitar los descuidos

Desde la Policía Local de Jaén han señalado que este tipo de situaciones son más frecuentes de lo que parece, por lo que han aprovechado la intervención para recordar una serie de recomendaciones destinadas a prevenir descuidos similares. Entre ellas, aconsejan mantener el vehículo cerrado y las llaves fuera del alcance de los niños cuando se esté en el interior, así como comprobar que los asientos plegables estén correctamente bloqueados para evitar que los menores puedan acceder al maletero.

Además, los agentes han recordado la importancia de adoptar hábitos que ayuden a evitar olvidos, como revisar siempre el asiento trasero antes de cerrar el coche o colocar objetos personales necesarios, como el bolso o el teléfono móvil, en la parte trasera del vehículo para obligarse a mirar antes de marcharse. También recomiendan confirmar siempre la llegada de los menores a su destino cuando se produzcan cambios en la rutina habitual de transporte.

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