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FAMILIA ACOGIDA

Rescatan en Guipúzcoa a un menor retenido por sus padres biológicos y lo devuelven con su familia de acogida

El menor fue dado en acogida tras las denuncias de vecinos y del colegio en el que estudiaba el menor sobre las condiciones en las que vivía con sus familiares.

Foto de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional

Foto de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional EFE

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Iman Benataya
Publicado:

Varias patrullas y efectivos de la Policía Nacional han llevado a cabo un operativo de rescate de un menor en el barrio de Musakola de Arrasate, en Guipúzcoa. El niño había sido secuestrado hace un par de semanas por su familia biológica en Torrelavega (Cantabria), donde residía con una familia de acogida desde hacía dos meses. La actuación ha sido coordinada por la Unidad de Familia y Atención al Menor (UFAM) de la Policía Nacional, que se ha encargado del caso.

Los servicios sociales de la Diputación de Guipúzcoa decidieron asignar al menor una familia de acogida tras las denuncias recibidas por parte del colegio en el que estudiaba el menor y de los vecinos. Manifestaron que el menor vivía en condiciones precarias, por lo que los servicios sociales decidieron separar temporalmente al menor de sus progenitores. Con el objetivo de alejarlo de su entorno, se delegó su cuidado a una familia cántabra con la que ha estado viviendo desde entonces.

Los padres biológicos localizaron al menor y se lo llevaron a la salida del colegio

Después de ser dado en acogida, la familia biológica del menor, de etnia gitana, inició una búsqueda para conocer el paradero de su hijo. Una vez lo encontraron, hace unos veinte días, acudieron a Torrelavega y recogieron al niño a la salida del colegio. Tras este secuestro familiar, la Policía Nacional fue encomendada por un juez para que recuperara al menor y lo devolviera a sus padres de acogida. El operativo se ha llevado a cabo este domingo sin que se hayan registrado incidentes.

Los padres biológicos del menor, según detalla el medio El Correo, no han sido detenidos.

Casos similares

No se trata del primer caso de un menor secuestrado por su familia biológica tras ser dado en acogida. Precisamente hace un mes, la Policía Nacional puso en marcha un operativo para localizar a una niña de 5 años que su familia biológica habría arrebatado de un punto de encuentro familiar en Oviedo. Según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, el dispositivo de búsqueda se puso en marcha tras la denuncia presentada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. La menor, que vivía con una familia de acogida, mantenía contactos con su familia biológica en un punto de encuentro del que fue sustraída.

Además, la conserjería ha apuntado que la familia biológica se llevó a la menor tras agredir a una educadora que estaba supervisando el encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida.

El Ministerio del Interior tras conocer los hechos, puso en marcha el dispositivo de búsqueda de acuerdo con el protocolo establecido para estos casos. Además, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente de Interior, también ha difundido en su página web y en las redes sociales un aviso con una imagen y datos de la menor para pedir cualquier información que ayude a su localización.

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