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El juez no desestimará los cargos por narcotráfico contra Maduro por la disputa sobre los honorarios legales

"No voy a desestimar el caso", ha señalado el magistrado Alvin Hellerstein en la segunda audiencia contra el matrimonio, acusado por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.

Maduro y su esposa Cilia Flores

Maduro y su esposa Cilia FloresReuters

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Ángela Clemente
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Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha comparecido de nuevo ante un tribunal de Nueva York. Una cita que ocurre más de dos meses después de su captura en el marco de la operación desarrollada a principios de enero por el Ejército de Estados Unidos. El juez encargado del proceso contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha descartado desestimar su caso, como pedían sus abogados.

"No voy a desestimar el caso", ha señalado el magistrado Alvin Hellerstein en la segunda audiencia contra el matrimonio, acusado por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.

La audiencia ha terminado tras aproximadamente una hora. El juez no ha fijado la próxima fecha para la audiencia. Antes de que terminara la de este jueves, el abogado de Flores, Mark Donnelly, le dijo a Hellerstein que Flores padece una afección cardíaca, por lo que solicitó la ayuda del tribunal para garantizar que se le realice un electrocardiograma en la cárcel donde se encuentra detenida, detalla 'Reuters'.

En febrero, la defensa de Flores y Maduro pidió desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

Estaba previsto que durante esta nueva vista judicial, Maduro intentara convencer a un juez de que existen indicios claros de que el Gobierno estadounidense está "tratando de interferir en sus capacidades para defenderse de los cargos que se le imputan" por supuesto narcotráfico, por lo que el caso en su contra debe ser archivado.

En un primer momento, el juez Alvin Hellerstein había convocado la audiencia para que el equipo legal de Maduro y su mujer, Cilia Flores, pudieran revisar todas las pruebas en su contra y preparar su caso ante la posibilidad de que se fijara de manera inminente la fecha del juicio.

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