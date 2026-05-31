Una comunidad de vecinos de Sevilla limita el humo del tabaco en balcones, terrazas y patios

Una comunidad de propietarios de Sevilla ha aprobado una norma interna para limitar el consumo de tabaco en determinados espacios de uso privativo del edificio, como balcones, terrazas y patios, cuando el humo alcance otras viviendas o genere molestias acreditadas entre los residentes.

La decisión, poco habitual en el ámbito residencial, se adopta con el objetivo de compatibilizar el uso individual de estos espacios con el derecho del resto de vecinos a disfrutar de sus viviendas sin humos ni olores persistentes. Según la información trasladada por la comunidad, la medida salió adelante tras ser aprobada por la junta de propietarios.

Los vecinos que han impulsado la iniciativa sostienen que el problema no radica únicamente en el acto de fumar, sino en las consecuencias que puede tener cuando afecta a terceros.

Entre las quejas más habituales figuran la entrada de humo en otras viviendas a través de ventanas abiertas, la presencia de olor en la ropa tendida o las dificultades que puede generar en personas con afecciones respiratorias o especial sensibilidad al humo del tabaco.

La iniciativa ha despertado interés por su carácter novedoso y por el debate que plantea sobre los límites entre los derechos individuales y el bienestar colectivo dentro de las comunidades vecinales.

Aunque fumar dentro de una vivienda sigue siendo una actividad permitida, los conflictos aumentan cuando el humo o las colillas afectan a propiedades colindantes o a zonas comunes.

Especialistas en administración de fincas recuerdan que la normativa sobre propiedad horizontal contempla mecanismos para actuar frente a actividades que alteren de forma objetiva la convivencia.

En estos casos, el elemento determinante no es tanto la conducta en sí misma como la existencia de una molestia acreditable que perjudique a otros vecinos.

El debate coincide además con la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, una jornada dedicada a sensibilizar sobre los efectos del tabaquismo y a fomentar medidas orientadas a reducir su impacto en la salud pública. En este contexto, algunas comunidades de propietarios comienzan a estudiar nuevas fórmulas para responder a conflictos relacionados con el humo en espacios compartidos o próximos a otras viviendas.

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