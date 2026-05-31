Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

TABACO

Una comunidad de vecinos de Sevilla limita el humo del tabaco en balcones, terrazas y patios

La medida busca mejorar la convivencia y proteger la salud de los residentes ante las molestias provocadas por el humo que llega a otras viviendas.

Imagen de una cajetilla de tabaco.

Una comunidad de vecinos de Sevilla limita el humo del tabaco en balcones, terrazas y patios | Europa Press

Publicidad

Pilar Lombardo
Publicado:

Una comunidad de propietarios de Sevilla ha aprobado una norma interna para limitar el consumo de tabaco en determinados espacios de uso privativo del edificio, como balcones, terrazas y patios, cuando el humo alcance otras viviendas o genere molestias acreditadas entre los residentes.

La decisión, poco habitual en el ámbito residencial, se adopta con el objetivo de compatibilizar el uso individual de estos espacios con el derecho del resto de vecinos a disfrutar de sus viviendas sin humos ni olores persistentes. Según la información trasladada por la comunidad, la medida salió adelante tras ser aprobada por la junta de propietarios.

Los vecinos que han impulsado la iniciativa sostienen que el problema no radica únicamente en el acto de fumar, sino en las consecuencias que puede tener cuando afecta a terceros.

Entre las quejas más habituales figuran la entrada de humo en otras viviendas a través de ventanas abiertas, la presencia de olor en la ropa tendida o las dificultades que puede generar en personas con afecciones respiratorias o especial sensibilidad al humo del tabaco.

La iniciativa ha despertado interés por su carácter novedoso y por el debate que plantea sobre los límites entre los derechos individuales y el bienestar colectivo dentro de las comunidades vecinales.

Aunque fumar dentro de una vivienda sigue siendo una actividad permitida, los conflictos aumentan cuando el humo o las colillas afectan a propiedades colindantes o a zonas comunes.

Especialistas en administración de fincas recuerdan que la normativa sobre propiedad horizontal contempla mecanismos para actuar frente a actividades que alteren de forma objetiva la convivencia.

En estos casos, el elemento determinante no es tanto la conducta en sí misma como la existencia de una molestia acreditable que perjudique a otros vecinos.

El debate coincide además con la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, una jornada dedicada a sensibilizar sobre los efectos del tabaquismo y a fomentar medidas orientadas a reducir su impacto en la salud pública. En este contexto, algunas comunidades de propietarios comienzan a estudiar nuevas fórmulas para responder a conflictos relacionados con el humo en espacios compartidos o próximos a otras viviendas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La PAU arranca este lunes para cerca de 300.000 estudiantes de toda España

Imagen de archivo de la Selectividad

Publicidad

Sociedad

Imagen del coche de la Guardia Civil

Detenido un hombre por una supuesta agresión sexual en una fiesta de Oviedo

Imagen de una cajetilla de tabaco.

Una comunidad de vecinos de Sevilla limita el humo del tabaco en balcones, terrazas y patios

Policía Local. Palma. Agente. Recurso. Archivo. REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA LOCAL DE PALMA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/09/2024

Detenida una mujer por agredir y amenazar a un sanitario en la consulta de un centro médico de Palma

Guardia Civil de Tráfico
ATROPELLO

Muere una mujer de 80 años tras ser atropellada por un ciclista en la N-340 en Vélez-Málaga

Imagen de archivo de la Selectividad
PAU

La PAU arranca este lunes para cerca de 300.000 estudiantes de toda España

La Policía Nacional ya custodia el papamóvil de León XIV
VISITA PAPA

La Policía Nacional ya custodia el papamóvil de León XIV: así ha aterrizado en Barcelona

El famoso vehículo en el que se moverá el Santo Padre ya ha llegado a la Ciudad Condal.

Noticias de hoy, lunes 4 de mayo de 2026
Noticias de hoy

Noticias de hoy, domingo 31 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 31 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detenida una mujer por robar 920 euros al párroco de una iglesia de Nou Barris

Agente de la Policía Local de Palma

Detenido un hombre tras destrozar una máquina de una farmacia para entrar en prisión en Palma

Servicio Murciano de Salud

Indemnizan a un paciente tras ser operado en una zona donde no tenía el tumor

Publicidad