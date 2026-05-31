Detenida una mujer por agredir y amenazar a un sanitario en la consulta de un centro médico de Palma

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de atentado al agredir, amenazar e insultar a un sanitario por un desencuentro en una consulta de un centro médico de Palma (Mallorca). Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero.

Los agentes recibieron un aviso de un facultativo de un centro médico que denunció haber sido agredido por una paciente. En la nota de prensa de la Policía, se indicó que en la denuncia la víctima expresó que, tras informar a la presunta agresora sobre las coberturas sociales a las que podía acogerse, esta mostró su "total desacuerdo", por lo que empezó a lanzar insultos y amenazas contra él.

Agresión y amenazas

Después de que el sanitario le proporcionara la información, la mujer saltó de la silla y se abalanzó para golpearle y arañarle el rostro y los brazos. El sanitario pudo zafarse de la mujer y solicitó asistencia del personal de seguridad del centro médico. En ese momento, la presunta autora aprovechó para abandonar el lugar corriendo.

Tras conocer los hechos, los oficiales abrieron una investigación para identificar a la mujer. Una vez realizadas las primeras gestiones, consiguieron identificarla.

Cuando se comprobaron los hechos, las autoridades llevaron a cabo un dispositivo para localizar a la agresora y, finalmente, la detuvieron como supuesta autora de un delito de atentado, para trasladarla hasta dependencias policiales.

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