Sigue la misa del papa León XIV en Madrid, streaming en directo: Un millón doscientas mil personas asisten a la ceremonia en la Plaza Cibeles

La visita del papa León XIV a España vive hoy uno de sus momentos más esperados. Este domingo 7 de junio, a las 10 de la mañana, se celebra una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles, presidida por el Pontífice.

Hasta el momento, hay 250.000 asistentes acreditados, aunque se espera que la cifra sea mayor. La magnitud de esta celebración se reflejará tanto en las calles como en el altar, donde 500 sacerdotes concelebrarán junto al Papa. Además, 2.300 ministros de la comunión, acompañados por 20.000 voluntarios, facilitarán el desarrollo del rito.

Este acto se celebra en domingo, día de precepto y jornada en la que más fieles acuden a la Eucaristía. Además, coincide con la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, conocida popularmente como Corpus Christi.

Tras la distribución de la comunión y antes de concluir la misa con la bendición final, el papa León XIV participará en una procesión por las calles de Madrid. El recorrido partirá de Cibeles y llegará hasta la Parroquia de San José por la calle de Alcalá, para regresar posteriormente por la misma vía.

Hacía 15 años que no se celebraba una misa en este enclave de la ciudad. La última tuvo lugar el 18 de agosto de 2011, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Aquella celebración estuvo presidida por el papa Benedicto XVI, con el apoyo del cardenal arzobispo Antonio María Rouco Varela, y marcó el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.