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León XIV EN MADRID

VÍDEO: El papa León XIV recibe la Llave de Oro de Madrid en el Palacio de Cibeles

José Luis Martínez-Almeida ha entregado la Llave de Oro de la ciudad al Papa en un emotivo acto en el zaguán del Palacio de Cibeles.

Almeida

José Luis Martínez-Almeida ha entregado la Llave de Oro al Papa | Antena 3 Noticias

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Beatriz García
Publicado:

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha entregado la Llave de Oro de la ciudad al papa León XIV en un emotivo acto celebrado en el zaguán del Palacio de Cibeles, junto a la calle Alcalá. A las 9.50 horas, el Pontífice fue recibido en el edificio por los Reyes, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Durante la ceremonia, León XIV obsequió al regidor madrileño con un rosario, mientras que Almeida le hizo entrega de la máxima distinción honorífica de la capital. Posteriormente, el Papa firmó el Libro de Honor del Ayuntamiento. En su mensaje, ha deseado este domingo que "Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los antiguos valores humanos".

El acto tuvo lugar tras el recorrido que realizó en papamóvil por algunas de las principales vías del centro de Madrid, pasando por las calles Serrano y Goya y la plaza de Colón, antes de llegar a la plaza de Cibeles, donde se celebra la misa multitudinaria. Al acto asistirán los Reyes, junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía, además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en representación del Gobierno central; y destacados dirigentes de la oposición.

¿Qué es la Llave de Oro?

La Llave de Oro es el máximo reconocimiento de hospitalidad de la capital al Papa en su condición de jefe de Estado. Es una pieza de orfebrería inspirada en las antiguas llaves de la muralla de la ciudad y simboliza la confianza, el respeto y la hospitalidad de los madrileños hacia las personalidades más destacadas que visitan la capital en viaje oficial. Entre quienes han recibido esta distinción figura el papa Benedicto XVI, durante su visita a Madrid en 2011.

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