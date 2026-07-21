Investigan posibles agresiones sexuales a dos niñas de siete años en un campamento de Arroyomolinos, Madrid

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para confirmar dos posibles agresiones sexuales a dos niñas en un campamento de verano en Arroyomolinos por parte de uno de los monitores.

Hasta ahora, se han recibido dos denuncias de menores de entre tres y siete años, aunque no descartan que puedan llegar más, señalan desde la Benemérita. El Ayuntamiento, por su parte, podría acudir como acusación particular.

El campamento está organizado por la Mancomunidad del Suroeste y desarrollado por una empresa privada que fue adjudicataria en una licitación pública, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado en el que niega toda relación con el trabajador.

El Consistorio ha manifestado su "condena absoluta" y subraya que en todo caso "prevalecen los derechos y el bienestar de los menores y de sus familias".

De esta manera, desde el Ayuntamiento han puesto a disposición de las familias de las menores "todos los recursos disponibles" del área de Servicios Sociales para que cuenten con apoyo psicológico y asesoramiento legal mientras esperan a que la Mancomunidad del Sureste depure responsabilidades con la empresa adjudicataria.

Los hechos habrían tenido lugar el pasado 9 de junio, aunque no fue hasta el pasado viernes que los padres de las menores fueron informados de los hechos, según la versión de uno de los progenitores recogida por el diario El Mundo.

Investigan una presunta agresión sexual de un menor a una adolescente en Lleida

Paralelamente, los Mossos d'Esquadra investigan otra agresión sexual de un niño de 13 años a otra niña de la misma edad en el municipio de Tàrrega, en Lleida, desde el pasado 14 de julio. Al parecer, dicha agresión ocurrió durante hace un par de semanas y, según el diario Segre, fue la niña quién avisó sobre estos hechos.

La policía catalana ha explicado que, puesto que el supuesto autor de la agresión es inimputable al ser menor de 14 años, los hechos se han derivado a los servicios sociales.