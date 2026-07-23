Efemérides de hoy 23 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 23 de julio?

El 23 de julio de 1999, el Consejo de Ministros aprueba la normativa que prohíbe fumar en vuelos comerciales nacionales y autobuses. La iniciativa, encabezada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, ponía fin a la coexistencia de espacios compartidos en aviones y autobuses (donde se reservaban las últimas quince plazas para que la gente pudiera consumir tabaco). El Gobierno de José María Aznar dejó tres meses para que las compañías de transporte pudieran adaptarse a la nueva normativa. En el caso de los trenes y barcos, se permitiría la existencia de vagones o camarotes específicos para fumadores, teniendo que garantizar el 64% de las plazas para no fumadores.

Un 23 de julio, pero de 1989, nace el actor británico Daniel Radcliffe. Hijo de un agente literario y de una directora de reparto, Radcliffe debutaría con un rol protagónico con tan solo diez años, en la miniserie de televisión 'David Copperfield' (1999). Pero el papel que le llevaría al estrellato no sería otro que el del niño mago más famoso de la ficción: Harry Potter. Con cada película que se estrenaba en los cines, la fama de Radcliffe aumentaba exponencialmente. Las adaptaciones de la saga de libros de J.K. Rowling le convertirían en uno de los rostros más reconocibles de la industria del entretenimiento.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 23 de julio?

1888.- Se interpreta por vez primera el himno revolucionario 'La Internacional' en un café de Lille (Francia).

1930.- Terremoto en Irpinia (Italia), con alrededor de 1.400 muertos y grandes daños materiales.

1961.- Un grupo de jóvenes, encabezados por Carlos Fonseca Borge, fundan en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

1969.- Ante las Cortes, Juan Carlos de Borbón recibe el título de Príncipe de España y jura lealtad al general Franco.

1985.- El presidente Li Xiannjan efectúa la primera visita de un jefe de Estado de China a EEUU, donde se entrevistará con Ronald Reagan.

1995.- Miguel Indurain gana su quinto, consecutivo y último, Tour de Francia.

2000.- Joan Gaspart, elegido por vez primera presidente del FC Barcelona en sustitución de José Luis Núñez.

2007.- Detienen en Figueira da Foz (Portugal) al español Jaime Giménez Arbe, 'el Solitario', acusado de una treintena de asaltos a bancos y condenado por asesinar a dos guardias civiles.

2021.- Inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados por la pandemia, con fuertes restricciones.

2023.- Elecciones generales en España. El Partido Popular es el más votado seguido del luego gobernante Partido Socialista.

2024.- Dos españoles muertos y otros dos desaparecidos en el naufragio del pesquero 'Argos Georgia' en Malvinas.

¿Quién nació el 23 de julio?

1886.- Salvador de Madariaga, escritor español.

1920.- Amalia Rodrigues, cantante de fados portuguesa.

1933.- Richard George Rogers, arquitecto británico.

1944.- María Joao Pires, pianista portuguesa.

1959.- Li Qiang, primer ministro de China.

1974.- Maurice Greene, atleta estadounidense.

1976.- Judith Polgar, exajedrecista húngara.

¿Quién murió el 23 de julio?

1757.- Domenico Scarlatti, músico italiano.

1878.- Miguel Hilarión Eslava, compositor español.

1932.- Alberto Santos Dumont, aviador pionero brasileño.

1966.- Montgomery Clift, actor estadounidense.

2011.- Amy Winehouse, cantante británica.

2012.- José Luis Uribarri, locutor de radio y presentador de televisión.

2024.- Teresa Gimpera, actriz española.

¿Qué se celebra el 23 de julio?

Hoy, 23 de julio, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Sjögren.

Horóscopo del 23 de julio

Los nacidos el 23 de julio pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 23 de julio

Hoy, 23 de julio, se celebra santa Brígida y los santos Apolinar, Eugenio y Liborio.