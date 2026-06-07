Los Reyes reciben una gran ovación al subir al altar de la misa de Cibeles con el Papa León XIV

Los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, han recibido una calurosa acogida por parte de los asistentes a la misa presidida por el Papa León XIV en el centro de Madrid. Más de un millón de fieles se han congregado esta mañana en la Plaza de Cibeles y en los principales puntos del recorrido del Pontífice respondieron con aplausos y vivas a la Corona cada vez que la Familia Real aparecía en las pantallas gigantes instaladas para seguir la celebración.

Sus majestades recibieron la primera gran ovación en la Plaza de Cibeles mientras esperaban la llegada del pontífice, que antes de la ceremonia religiosa recorrió en papamóvil varios kilómetros del Paseo de la Castellana y del Paseo de Recoletos para saludar de cerca a las cientos de miles de personas que acudieron a participar en la eucaristía.

Antes del inicio de la ceremonia, Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía recibieron al Pontífice en la calle Alcalá, por donde accedió al Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente, la Familia Real ocupó su lugar junto al altar instalado en la Plaza de Cibeles para seguir la misa y la procesión del Corpus Christi.

Los Reyes en el Ayuntamiento de Madrid donde han recibido el Papa León XIV | @CasaReal

Letizia vuelve a hacer uso del privilegio del blanco

En esta ocasión, la reina Letizia ha vuelto a utilizar el "privilegio del blanco" de las reinas católicas cuando acuden a un acto con el pontífice y ha elegido, para esta soleada mañana de junio, un traje sastre con chaqueta ajustada con un cinturón y botonadura blanca, adornada con dos bolsillos superiores y otros dos inferiores, que ha acompañado con una falda midi. Doña Letizia ha complementado el conjunto con los pendientes de perlas australianas que presentan una parte superior con un diamante redondo, del que cuelgan otros cuatro de menor tamaño y terminan con las perlas. Se trata de un diseño desmontable que puede reducir su tamaño, que ha lucido en numerosas ocasiones.

La princesa de Asturias y la infanta Sofía vestidas en tonos pastel

Por su parte, la princesa Leonor se ha inclinado por un vestido de corte recto, en un favorecedor azul bebé, con un volante superior. Lo complementó con unos pendientes de oro, diamantes y topacio que estrenó en 2022 en los premios Princesa de Girona, unos pendientes combinan a la perfección con el conjunto.

A su vez, la infanta Sofía se ha decantado por un tono verde agua, y ha lucido un fluido traje de chaqueta y pantalón con camiseta blanca y unas bailarinas planas. El rey Felipe VI completó la imagen familiar con un traje oscuro y corbata celeste.

La Familia Real acompañan al Papa León XIV en la misa de Cibeles | REUTERS

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