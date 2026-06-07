VÍDEO: Así ha recibido la multitud en Cibeles al papa León XIV

La plaza de Cibeles y los miles de asistentes que allí se congregan ya han acogido al papa León XIV, que ha recorrido la plaza en el papamóvil saludando a los fieles que le esperaban.

El altar y sus alrededores, minuciosamente preparados, presenciarán desde las 10:00 h la misa presidida por el pontífice, a la que seguirá la procesión con motivo de la festividad del Corpus Christi.

Miles de fieles y peregrinos, que esperaban desde primeras horas de la mañana en los espacios habilitados en torno a la plaza de Cibeles, han recibido al papa con emoción, entre vítores y aplausos.

Durante el recorrido, iniciado en la calle Serrano, el papamóvil ha ido frenando para permitir que numerosos bebés recibieran la bendición del Santo Padre.

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