El incendio de Almorox obliga a evacuar a los vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche

Los incendios no dan tregua a España. Este miércoles, un fuego declarado en un pinar próximo a la urbanización El Romillo, en el municipio toledano de Almorox ha saltado a la Comunidad de Madrid, obligando a evacuar a las viviendas de la urbanización El Encinar del Alberche, una de las zonas residenciales más próximas al avance de las llamas, y a confinar el municipio de Villa del Prado, en Madrid.

Ante esta situación, se han desplegado medidas preventivas y se ha pedido a los vecinos que permanezcan en el interior de su vivienda hasta nuevo aviso, con las puertas y ventanas cerradas. Además, se ha cortado un tramo de la M-403 a la altura del cruce con Villa del Prado y la M-507 sentido Navalcarnero y ha generado afecciones al transporte público en las líneas 545 y 547 que solo llegan hasta Aldea del Fresno.

Vecinos sobresaltados y los agentes sacando a otros por encima del vallado: así ha sido el desalojo contrarreloj en El Encinar del Alberche

Puerta por puerta, los agentes de la Guardia Civil han desalojado la urbanización El Encinar del Alberche debido a la cercanía del fuego y el humo generado.

Las llamas han pillado a muchos de los vecinos, sobre todo a las personas mayores, de imprevisto. Cuando la Guardia Civil ha llegado a la zona afectada, ha actuado a contrarreloj para que los vecinos no corrieran ningún riesgo. Esto ha supuesto derribar puertas para asegurarse de que ninguna persona quedaba atrapada en su vivienda e incluso, sacar a algún vecino a pulso por encima del vallado.

Otros residentes abandonaban sus casas sobresaltados entre las órdenes de la Benemérita de "un incendio" o "vamos, vamos, vamos". Asimismo, resaltaban que lo más importante ante esta situación "es abandonar cuanto antes la zona".

30 dotaciones terrestres y aéreas para mitigar las llamas

Para intentar mitigar las llamas, se han desplazado hasta el lugar 30 dotaciones terrestres y aéreas de Bomberos y Agentes Forestales, así como agentes de la Guardia Civil y Protección Civil. Estos efectivos trabajan en colaboración con el servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

Debido a la evolución de la situación, sobre las 20:30 horas de la tarde se ha activado la UME para colaborar en esas tareas de extinción. Las autoridades han recomendado "evitar desplazarte a la zona y sigue en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia".

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