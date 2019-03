Un senador del PSOE dimite ante la acusación de haber abusado de dos menores

El senador del PSOE por Cáceres Lino González Melitón, acusado de dos presuntos delitos de abusos sexuales contra menores de edad, presentará su dimisión esta semana después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya acordado dirigirse a la Cámara para "proceder con todas las consecuencias legales" por unos hechos que habría cometido a principios de 2008, cuando el parlamentario era director de la residencia de secundaria de Navalmoral de la Mata (Cáceres).



Así lo han indicado fuentes de la dirección del Grupo Socialista en el Senado, que han añadido que "respetan" la decisión de González Melitón de dejar su escaño "para que pueda defender su inocencia en mejores condiciones y no dañar al PSOE".



Según se señala en el auto dado a conocer este martes por el Tribunal Supremo, que tiene fecha del pasado 16 de mayo, el suplicatorio se solicita "estando suficientemente acreditado en las presentes actuaciones la condición de senador" que ostenta González Melitón y "pudiendo, en principio, los hechos ser constitutivos, tal y como informa el Ministerio Fiscal, de dos delitos de abusos sexuales en grado de tentativa del artículo 181.1 y 181.4 del Código Penal".



El diario ABC informaba este martes de que el escrito de acusación de la Fiscalía sitúa los hechos en febrero de 2008, unos meses antes de que González Melitón fuera nombrado senador. Se le acusa de mirar "con ánimo libidinoso" a un alumno de 16 años cuando éste estaba en la ducha de la residencia y de recriminar a otro de 17 que no hubiera acudido a su habitación la noche anterior, según señala esta información.



Además de su dimisión como senador, González Melitón ha puesto sus cargos a disposición del PSOE de Cáceres, que ha aceptado su renuncia "al objeto de que pueda defender la presunción de nocencia que se le supone a todo acusado y porque no desea escusarse en su condición de aforado".



El senador y concejal electo llegó a la Cámara Alta en septiembre de 2008 en sustitución de Angel Rafael Pacheco, quien había presentado su renuncia. Actualmente, González Melitón ostentaba el cargo de vicepresidente primero de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y era vocal en la Comisión de Fomento del Senado.