Recogen 40 toneladas de basura de las calles de Padrón

La empresa pública Tragsa ha comenzado esta mañana a recoger las 40 toneladas de basura que se acumulan en las calles del municipio de Padrón (La Coruña), debido a una huelga en el servicio de limpieza que comenzó hace una semana.

El delegado de UGT en la empresa, David Barrio, ha explicado que hacia las 6.30 horas y "amparándose en un comunicado de la Consellería de Sanidade", que advierte de que puede haber riesgo para la salud pública, una "flotilla" de camiones de Tragsa han comenzado a retirar la basura.

"No conocemos ese decreto -el escrito de Sanidade- y no sabemos en qué términos está redactado, pero recuerdo que hay un auto de un juez y esperamos no haya vulneración del derecho a huelga", ha afirmado Barrio, en alusión a que el Juzgado número 2 de Santiago decretó la suspensión cautelar del decreto de servicios mínimos, hasta que se celebre el juicio, el próximo día 26.

Asimismo, ha insistido en que los trabajadores cumplen con unos mínimos del 40% de la recogida en el casco urbano, del 33% en las zonas rurales y del 100% en los servicios esenciales, como en los centros de salud o los centros de educación infantil. "Retiramos entre 3.500 y 4.000 kilos de basura al día", ha asegurado.

Esta mañana, ha relatado el sindicalista, una flota de camiones de Tragsa empezaron a limpiar en el municipio. "Parece que limpiaron todo el pueblo, así que es un presunto delito vulneración del derecho a huelga", penado con entre seis meses y tres años de cárcel, ha apuntado.

Por este motivo, ha adelantado que este lunes acudirán al juzgado a presentar una demanda por la vía contenciosa y por la penal, al enteder que este proceder puede ser constitutivo de delito.