Rafael Amargo, en libertad con medidas cautelares: "¿Qué trapicheo? soy un tío al que le gusta la fiesta porque me gusta celebrar"

Rafael Amargo ha quedado en libertad con medidas cautelares tras haber pasado dos noches en el calabozo por presuntamente integrar una red de tráfico de drogas. El bailarín y coreógrafo Rafael Amargo ha calificado de "espectáculo innecesario" los dos días que ha estado detenido y ha ironizado que "Pablo Escobar había uno".

El titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha acordado la puesta en libertad de Rafael Amargo, de su mujer y de las otras dos personas detenidas junto al bailarín y coreógrafo.

Dando palmas y un abrazo a su abogado, Rafael Amargo salió exultante de los calabozos de Plaza Castilla. "Si que se me ve muy animado y tengo que estar mañana en el estreno de mi obra", ha señalado en referencia al estreno de 'Yerma' que finalmente tendrá lugar el viernes.

Amargo ha bromeado que "no hay nada" en su casa y que si llega a "organizar una campaña de marketing tan grande para su obra de teatro" no le sale mejor y ha adelantado: "Voy a echar unos cojones como no he echado nunca y voy a romper las tablas".

"Lo que hacen es dañar al artista pero me va a servir para escribir. En mi casa no había nada, había mucha alegría es un lugar donde han pasado muchos artistas".

Para Amargo es de "poca vergüenza y poca humanidad" los acontecimientos de los últimos días en los que ha estado "tirado en el suelo" de un "calabozo comido de mierda".

El artista, visiblemente emocionado, ha dado las gracias a todas las personas que le han apoyado. "Me gusta la fiesta y me gusta celebrar", ha dicho.

También ha tenido palabras de cariño para su mujer, Luciana, que también fue detenida por la Policía Nacional. "Hace un año nos casamos y no lo sabía nadie".