"¿Quién puede estar orgullosa de estar tan gorda?"

"¿Quién puede estar orgullosa por ser gorda?". En el vídeo aparece en un día normal de su vida, en el que no para de comer. Chon ha confesado que, después de ese reportaje, "es el hazmerreír de la familia".



El tiempo que no pasa comiendo, duerme, explica en plató. Puede dormir en cualquier sitio, pero sentada. Si se tumba, su propio cuerpo la asfixia. No se puede valer por si misma; sus hermanas tienen que lavarla y vestirla. "No puedo ni ponerme un calcetín". Además tiene miedo de hasta dónde puede llegar: su prima pesa más de 200 kilos y no se puede ni levantar de la cama.



Dice que ella ha intentado adelgazar, pero su falta de fuerza de voluntad se lo impide. "Hoy ha desayunado un vaso de leche y dos donuts". Llevó un balón gástrico dos años, cuando el tiempo recomendado para llevarlo no son más de seis meses. "Acabé por reventarlo". Su médico se cansó de ella, y ha decidido no ayudarla más.



