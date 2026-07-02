Prisión para un hombre tras reconocer haber matado y descuartizado a su pareja en Barcelona

Un hombre ha aceptado 19 años y 10 meses de prisión e inhabilitación por asesinar a su pareja disparándola proyectiles en su casa, descuartizar su cuerpo y enterrarlo en una finca de una urbanización de Barcelona que compró a tal efecto, entre julio y agosto de 2021.

Tiempo después de acabar con su vida, el procesado se hizo pasar por la víctima intercambiando mensajes con sus allegados, haciéndoles creer que seguía con vida. Además, accedió a la cuenta bancaria de su pareja, desde la que se transfirió como mínimo 100 euros al menos cinco meses después de haber matado a la mujer.

Acusado de delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento, profanación de cadáver, continuado contra la intimidad y continuado de estafa, el hombre ha reconocido ante la justicia todos los hechos que se le imputaban después de que su defensa, la acusación particular y el ministerio público llegaran a un acuerdo. Todo ello ha evitado la celebración del juicio con jurado popular.

Pena rebajada

En un principio, la Fiscalía pedía para el hombre 34 años y 5 meses de prisión. Sin embargo, la pena se ha rebajado tras la confesión del procesado y el inicio de la reparación de daños a los familiares de la víctima mediante la donación de su mitad de la vivienda que compartían, así como de la finca donde enterró a su pareja, que será destinada a preservar su dignidad y memoria, detalla el escrito de conformidad.

Además, la condena que se le impone incluye la libertad vigilada los cinco años posteriores a su salida de prisión y el pago de una multa de 1.800 euros. Sin embargo, queda pendiente que se llegue a un acuerdo respecto a la indemnización por los daños morales, que negociarán los letrados del condenado y los progenitores de la víctima, que ejercen la acusación particular. Y a pesar de que la víctima había cesado desde hacía años cualquier contacto y relación con sus padres y sus dos hermanas, ninguno de ellos ha renunciado a la indemnización que les pueda corresponder, detalla el escrito de la Fiscalía.

Autor confeso de los hechos

El asesino confeso lleva en prisión provisional desde enero de 2023, dado que, según el escrito del ministerio fiscal, atacó a su pareja en su domicilio conjunto con un dispositivo apto para disparar proyectiles, que dirigió a su cabeza y espalda, causándole la muerte. Algo que él mismo admitió haber hecho el 29 de junio de 2021.

Semanas posteriores a la muerte, descuartizó su cuerpo para primero poder almacenarlo en una cámara frigorífica y después enterrarlo en una finca situada en una urbanización de Barcelona que compró para tal efecto.

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