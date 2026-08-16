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Detenido un hombre por agredir a dos taxistas que le recriminaron cruzar en rojo en el aeropuerto de Palma

El incidente ocurrió cuando el presunto autor comenzó a seguir al vehículo, abrió la puerta del copiloto mientras el coche estaba en marcha y se golpeó con la puerta.

Taxis en Palma

Taxis en Palma Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

A raíz de una discusión por cruzar un semáforo en rojo en el aeropuerto de Palma, en Mallorca, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a dos taxistas y provocar daños en sus vehículos.

El suceso ocurrió durante la noche del martes pasado cuando los agentes fueron alertados por el 091 de que un turista británico había agredido a un taxista en el aeropuerto, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

El taxista explicó a los agentes que se encontraba en el interior de su vehículo, en la zona de llegadas del aeropuerto, cuando se fijó en cómo varios turistas cruzaban un paso de peatones con el semáforo en rojo para ellos.

De esta manera, el taxista reprochó la actitud de los turistas; fue entonces cuando se desencadenó el incidente en el que el presunto autor comenzó a seguir a su vehículo, abrió la puerta del copiloto mientras el coche estaba en marcha y se golpeó con la puerta.

Tras detener el vehículo, el taxista salió y el supuesto agresor le propinó un puñetazo en la cara, provocando que se desvaneciera en el suelo. Al ver la situación, otro taxista fue a auxiliar a su compañero, justo en el instante en el que el implicado también le agredió en el pecho y el abdomen y golpeó el coche.

El vehículo presentaba varios daños tanto en el capó como en la puerta delantera. Este percance se ha valorado en más de 400 euros.

Un tercer taxista y otras personas que estaban en el lugar auxiliaron a los afectados, que fueron atendidos en un centro de salud, y redujeron al presunto autor hasta la llegada del personal de seguridad.

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