Los migrantes convierten la playa del Trampolín en Ceuta en un 'ring' improvisado

Los migrantes subsaharianos que permanecen en el entorno de la playa del Trampolín, en Ceuta, han encontrado una curiosa forma de entretenimiento durante las largas horas de espera: un improvisado campeonato de lucha libre organizado por los propios jóvenes del asentamiento. La competición se desarrolla de manera informal y reúne a varios participantes en uno de los espacios habilitados dentro del asentamiento. La actividad permite a quienes llevan días en la zona desconectar por unas horas de una situación marcada por la incertidumbre y la falta de alternativas de ocio.

El campeonato se suma a otras formas de organización que han surgido entre los migrantes. Algunos se han distribuido en las numerosas chozas construidas con cañas, plásticos y cartones, mientras otros colaboran en las tareas de limpieza o buscan distintas actividades para hacer más llevadera la espera. La escena refleja parte de la vida cotidiana que se ha desarrollado en este asentamiento improvisado, donde cientos de personas permanecen a la espera de conocer cuál será su futuro y de una posible salida de Ceuta.