Muere un militar de la UME en un accidente durante la extinción del incendio de Riglos (Huesca)

Un soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo, 16 de agosto, tras sufrir un accidente de tráfico mientras participaba en el operativo de extinción del incendio forestal declarado en Las Peñas de Riglos, en Huesca. La Delegación del Gobierno en Aragón no ha ofrecido por el momento más detalles sobre el accidente de tráfico, a la espera de que el Ministerio de Defensa confirme las circunstancias del siniestro.

El fallecimiento se ha producido mientras el militar formaba parte del amplio dispositivo desplegado para combatir el incendio forestal que afecta a Las Peñas de Riglos desde el pasado lunes.

Minuto de silencio en el Cecopi

El Gobierno de Aragón ha anunciado que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), prevista para las 20:00 horas de este domingo, comenzará con un minuto de silencio en memoria del militar fallecido.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hablado con el teniente general de la UME para trasladarle sus condolencias por el fallecimiento del soldado durante las labores de emergencia.

Azcón tiene previsto realizar declaraciones para expresar, "en su nombre y en el de los aragoneses", su pésame, solidaridad y gratitud por el trabajo desempeñado por el militar y por el conjunto de los efectivos que participan en el operativo.

Más de 16.000 hectáreas afectadas

El incendio de Las Peñas de Riglos afecta a una superficie aproximada superior a las 16.000 hectáreas. En el dispositivo de extinción trabajan alrededor de un millar de efectivos de diferentes administraciones.

El operativo cuenta además con más de 40 medios aéreos para combatir las llamas y apoyar los trabajos de los equipos desplegados sobre el terreno.