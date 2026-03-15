Golpeada, descuartizada y enterrada en el patio: la reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas en Hornachos

Una vecina querida, admirada, sociable y bondadosa. Así recuerdan en Hornachos a Francisca Cadenas, que hoy tendría 67 años. Desapareció en mayo de 2017, cuando tenía 59, y sus tres hijos han tardado casi una década en conocer el trágico final de su madre. Según los primeros datos de la autopsia preliminar, recogidos por Prensa Ibérica, Francisca fue golpeada hasta la muerte y después descuartizada. El informe forense describe múltiples traumatismos en el cráneo, fracturas en la cara y en el torso y varias costillas rotas.

El examen también revela una fractura en el hueso hioides, una lesión que suele aparecer en casos de estrangulamiento, al ser compatible con un traumatismo laríngeo.

Los restos de Francisca fueron hallados el pasado 11 de marzo en el patio de la casa de su vecino, Julián González, en la misma localidad donde desapareció. Ambos vivían a escasos metros. La última vez que se la vio fue la noche del 9 de mayo de 2017, sobre las 23:00 horas. Francisca había salido a acompañar a la hija de unos amigos hasta su casa tras pasar la tarde con ella. El trayecto era mínimo: apenas 50 metros por un callejón que conectaba ambas viviendas. Ese pequeño recorrido se convirtió en una de las claves de la investigación.

Los restos estaban enterrados en el patio

Durante el registro de la vivienda de los dos hermanos, conocidos en el pueblo como 'Juli' y 'Lolo', los agentes de la Guardia Civil localizaron restos óseos ocultos bajo una baldosa en el patio. Los investigadores describen el lugar más como un "agujero" que como una arqueta. El hueco contaba con un pequeño sumidero sin tapa y estaba oculto bajo el enlosado. Tras picar el suelo, los agentes encontraron los huesos enterrados entre cemento y forjado, sin envoltura alguna. Los análisis biológicos confirmaron que los restos pertenecían a Francisca Cadenas.

Cuando los hermanos salieron del calabozo, varios vecinos les increparon con gritos de "¡Asesinos!" y "¡Nueve años mirándoles a la cara!". Días después, la fachada de su vivienda aparecieron pintadas con palabras como "asesinos" o "ratas".

Prisión provisional para los dos hermanos

Este sábado, el juez titular de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz) decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos hermanos. Las diligencias se siguen por presuntos delitos de asesinato y contra la libertad, y el juez ha decidido además levantar el secreto de sumario.

Los dos hermanos figuraban entre los sospechosos desde el inicio de la investigación, junto a otros vecinos situados en un radio de entre 30 y 50 metros del lugar donde desapareció Francisca. El pasado 9 de marzo, la UCO tomó declaración a los dos hombres como investigados. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar. Dos días después, el 11 de marzo, la Guardia Civil encontraba los restos de Francisca enterrados en su vivienda.

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