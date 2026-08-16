Detienen a un hombre en Gijón por apuñalar por la espalda a su expareja en plena calle

Un hombre ha sido detenido en Gijón acusado de agredir con un arma blanca a su expareja por la espalda en plena calle, según ha informado este domingo la Fiscalía de Área de Gijón.

Según ha adelantado El Comercio, la víctima estaba caminando por la avenida de Gaspar García Lavinia, cuando fue atacada por la espalda. Más tarde, sufrió varias heridas de arma blanca "en el hombro y la mejilla", y una de ellas cerca del ojo. Tras lo ocurrido, el presunto agresor se dio a la fuga, pero horas más tarde "terminó entregándose a la comisaría".

El arrestado tenía vigente una orden judicial que le prohibía acercarse y comunicarse con la víctima. Tras su detención, la Fiscalía ha solicitado al tribunal de instancia de Gijón, plaza número 4, su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El Ministerio Público considera que existen indicios de riesgo de fuga, y de que el detenido pueda volver a actuar contra la mujer, por lo que reclaman esta medida cautelar mientras avanza la investigación. De forma provisional y a la espera de que el procedimiento avance, la Fiscalía atribuye al arrestado un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, además de otro de quebrantamiento de condena.

Detienen a un hombre tras confesar el asesinato de su pareja en Málaga

Esta misma semana ocurría otra noticia similar, pero esta vez en Málaga, donde un hombre de 59 años era detenido por la Policía Nacional en Marbella, tras supuestamente haber asesinado a su pareja, una mujer trans de 35 años, en un supuesto episodio de violencia de género. Además, el hombre confesó el crimen a la llegada de los agentes a la vivienda.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Castilla, en el núcleo de población de San pedro Alcántara. Fuentes policiales confirmaron la detención del presunto autor, y detallaron que, aunque la investigación sigue abierta, la mujer perdió la vida en un supuesto "episodio de violencia de género".

La mujer fue localizada en una vivienda en la calle Castilla con heridas de arma blanca y, aunque hasta el lugar de los hechos se desplazaron inmediatamente los servicios de emergencias, no lograron salvarle la vida.

Las fuentes policiales apuntan que la víctima "murió debido al apuñalamiento", aunque será la autopsia la que despeje dudas sobre el número de heridas y el tipo de arma blanca usada.