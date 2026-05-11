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Un joven de 22 años confiesa haber descuartizado a su madre y tirado los restos a un contenedor en Fuerteventura

Tras ser detenido, el hijo ha confesado que mató y descuartizó a su progenitora de 55 años y ha ordenado su ingreso en prisión.

Imagen del coche de la Guardia Civil

Imagen del coche de la Guardia Civil EFE

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Aaron, joven de 22 años, ha confesado que mató y descuartizóa su madre de 55 años, tirando después sus restos a un contenedor de basura en Fuerteventura, han informado este lunes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La jueza de Instrucción de Puerto del Rosario ha ordenado su ingreso en prisión por delitos de asesinato y estafa continuada.

La víctima desapareció el Día de la Madre

La víctima, Katty Oosterlinck, era una mujer belga de 55 años que llevaba viviendo una década en la localidad de Corralejo. Tras confirmarse la desaparición de la mujer el pasado domingo 3 de mayo, precisamente en el Día de la Madre, la Guardia Civil ya tenía en su radar a Aaron, que tras la intensa presión que recibió por parte de la benemérita al situarle como principal sospechoso, terminó confesando el crimen y la forma en la que lo llevó a cabo. Según el Tribunal Supremo, el hijo actuó así con "la intención acabar con su vida" y conseguir un dinero que la víctima no quería entregarle.

El chico de 22 años rechazó participar en las batidas de búsqueda organizadas y padecía una grave adicción a las drogas.

Pronto se desconfió del hijo, que rechazó participar en la búsqueda

No obstante, el rastro de Oosterlinck se perdió el mismo domingo cuando fue a quedar con una amiga, pero horas después ya no se supo nada más de ella. Fue en ese momento cuando la Guardia Civil comenzó a sospechar del hijo, ya que la principal hipótesis que se barajaba era que este podía haber terminado con su vida al llegar ella al domicilio familiar.

Descuartizó a su madre con cuchillos y sierras

Horas después, el lunes 4 de mayo, comenzó un operativo de búsqueda por Corralejo en el que participaron familiares y amigos, pero no Aaron, algo que llamó la atención de la Guardia Civil. Días después el hijo terminó confesando el crimen, el cual perpetró con cuchillos y sierras que compró ese mismo día en una tienda cercana. Más tarde descuartizó el cuerpo de su madre y lo metió en unas bolsas de plástico para arrojarlas en un contenedor.

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Noticias de hoy, lunes 11 de mayo de 2026

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