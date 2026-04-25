Piden más de seis años de prisión a un hombre por agredir a su expareja y romperle un diente

La Fiscalía pide penas que suman 6 años y 9 meses de prisión para un hombre acusado de agredir a su expareja sentimental en A Coruña, a la que habría llegado a romper un diente tras acudir a su domicilio pese a tener en vigor una orden de alejamiento.

Según recoge Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 20 de septiembre, cuando el hombre acudió al domicilio de su expareja sentimental y mantuvo una discusión con ella. Durante el altercado, y con la intención de "menoscabar su integridad física", la habría agredido agarrándola del pelo y golpeándola en la boca, el pecho y las piernas. Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió diversos traumatismos y la pérdida de una pieza dental.Un día después de los hechos, el Juzgado de Instrucción número 2 de Betanzos decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado. La Fiscalía considera al procesado, autor de un delito de quebrantamiento de condena y otro de lesiones graves en el ámbito de la violencia de género, con las agravantes de parentesco y reincidencia. Además de la pena de prisión, solicita la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros.

El acusado será juzgado el próximo martes, 28 de abril, en la Audiencia Provincial de A Coruña. El caso procede del Tribunal de Instancia de Betanzos.

Desarticulado un clan familiar que explotaba a mujeres 12 horas al día

Este mismo sábado se ha dado a conocer que la Policía Nacional ha desarticulado en Vigo un clan familiar presuntamente dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en una operación que se ha saldado con la detención de tres mujeres en la ciudad gallega y otras dos personas vinculadas a la red en Madrid.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la comisaría de Vigo-Redondela en coordinación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se inició el pasado año tras varios incidentes graves registrados en una vivienda donde se ejercía la prostitución. Entre ellos, el fallecimiento de una de las mujeres que residía en el inmueble y la denuncia presentada por dos víctimas.