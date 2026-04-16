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Dos asesinatos, robos con violencia... así es el peligroso currículum de Dinno Marcelo Miller que tras una condena de 60 años hoy sale de prisión

La Fiscalía pide a los Mossos que realicen un seguimiento los primeros días de libertad.

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Dos asesinatos, robos con violencia... así es el currículum de Dinno Marcelo Miller que tras una condena de 60 años hoy sale de prisión | Antena 3 Noticias

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Ana Alcaide
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Dinno Miller, de 56 años, es un antiguo atracador de bancos y asesino "de gatillo fácil" que a finales de los años noventa acabó con la vida de dos personas. En diciembre de 2020 sale de prisión tras pasar dos décadas entre rejas a pesar de las advertencias de las autoridades de que no estaba rehabilitado y de que el riesgo de que volviera a delinquir era muy alto. Tan solo cuatro meses después, volvió a delinquir en distintos supermercados de Lleida.

Tras cuatro años de condena y haber saldado sus deudas con la justicia, hoy saldrá nuevamente de la cárcel. La Junta de tratamiento envió a la Fiscalía un informe sobre la situación penitenciaria del detenido, las acciones trabajadas para su salida en libertad y la fecha de su excarcelación. En ellos se indicaba de que había riesgo de reincidencia. Por estos motivos la Fiscalía ha ordenado a los Mossos para que hagan un seguimiento.

Desde el sindicato de Mossos d Escuadra nos aseguran que carecen de los mecanismos necesarios para ejecutar esta orden y que deberán llevar a cabo una vigilancia no invasiva que no sobrepase los límites de la legalidad. Los Mossos no podrán geolocalizarlo, ni colocarle balizas de seguimiento, ni intervenirle el teléfono, ni siquiera obligarle a responder dónde vive o dónde trabaja: "Principalmente haremos lo que marque Fiscalía o juzgado sin vulnerar ninguno de los derechos fundamentales de este persona ya que ha cumplido su condena. Aquí es donde nosotros discrepamos con nuestros políticos legisladores que la ciudadanía tenga que estar con miedo porque una persona no rehabilitada, como dicen todos los informes penitenciarios, no está rehabilitada." añade Albert Paza portavoz del sindicato de Mossos USPAC.

Desde el plano legal los Mossos solo podrán realizar una vigilancia superficial ya que entraría en conflicto con los derechos fundamentales como el derecho a la libertad ambulatoria o la intimidad.

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