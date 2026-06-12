El mensaje de Jonathan Andic a su padre cinco meses antes de morir: "No me extraña que pensaras que era capaz de matarte"

Los mensajes recuperados del teléfono móvil de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, se han convertido en una pieza clave de la investigación. Tras conocerse que ambos estaban llevando a cabo una terapia familiar junto a una psicóloga para tratar de mejorar su relación, unos mensajes cinco meses antes de la muerte de Isak Andic aumentan las hipótesis que sitúan a su hijo como presunto responsable.

Fue en julio de 2024 cuando Jonathan Andic envió un mensaje a su padre celebrando los avances que estaba suponiendo la terapia en la mejora de su relación y recordando las "discusiones" con él. "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte", escribió Jonathan. Y añade: "Comprendo que era imposible sanear nuestra relación, no me sorprende que la cuerda se rompiera".

Indicios clave para la Fiscalía

Estos mensajes, tanto del móvil de Jonathan como de su padre Isak y de la psicoterapeuta, son ahora los principales indicios en los que se basa la Fiscalía para rechazar el recurso presentado por la defensa contra la fianza de un millón de euros que le impuso la jueza instructora al primogénito del fundador de Mango.

La Fiscalía, además de la solicitud de mantener la fianza, incluye estos indicios que figuran en los informes de los Mossos d'Esquadra aportados al juzgado para apuntar como móvil del presunto homicidio la mala relación entre padre e hijo.

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