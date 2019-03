"Lo peor que me han dicho es que no quieren que les atienda una mujer"

El número de mujeres técnicos de automóvil en España no llega al 1%. De hecho, Esperanza no conoce personalmente a ninguna más. Espejo Público la ha acompañado en una jornada laboral en su taller de Granada.

El padre de Esperanza ya era mecánico y ella se puso a trabajar con él a los 16 años. "El mundo de la mujer en la mécanica es muy difícil. Estamos en un mundo de hombres y hay que demostrar dos o tres veces más que estás cualificada y preparada para poder hacerlo", cuenta Esperanza.

"Lo he pasado bastante mal. Lo peor que me han podido decir es: no quiero que me atienda una mujer, o déjalo que lo haga el mecánico para que no te hagas tú daño", asegura esperanza mientras le muestra al equipo de Espejo Público que las paredes de su taller están adornadas con calendarios masculinos. "Hemos roto el tópico ahí", comenta Esperanza.

Su ex marido trabajaba con ella en el taller y cuando se divorciaron decidió seguir adelante con el negocio. "Seguir adelante por amor propio", ha afirmado Esperanza.