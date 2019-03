El padre de Miguel Carcaño culpa a la madre de su carácter

'Pepe el Carcaño', como le conocen en la pedanía situada a 25 kilómetros de Sevilla donde reside desde que se separó de su ex mujer, asegura que la madre de Miguel tenía un carácter muy fuerte, aunque no era mala.



Eso sí, dice que no le extrañan los rumores que rondan en el barrio del Carmen donde vivían su ex mujer y su hijo que dicen que Felisa trataba mal a Miguel a lo que el padre del principal imputado en el caso Marta del Castillo responde "como el gran poder, cargó su cruz", responsabilizando a Felisa de la educación y los actos de Miguel Carcaño.



El padre de Carcaño, asegura además que el padastro y el hermanastro fueron una mala influencia para su hijo.



A pesar de todo, José manda un mensaje a "su Miguelito", dice que le perdona pero que "ha hecho un disparate muy grande". Los vecinos de 'Pepe el Carcaño' aseguran que "está sufriendo mucho".

