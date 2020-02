Pablo Ráez, el joven con leucemia, anuncia que ha encontrado un donante de médula

Pablo Ráez, el joven que ha compartido a través de la redes sociales su lucha contra la leucemia, ha anunciado a través de su cuenta de Facebook que ha encontrado un donante.

Explica en la publicación que pese a que esta noticia puede ser tranquilizadora para miles de personas, para él puede llegar a ser muy duro. "Me tengo que volver a enfrentar a más 'quimios' muy fuertes, a más medicamentos, a un aislamiento en las cámaras de trasplante, me vuelvo a enfrentar a la incertidumbre de no saber cuánto tiempo estaré ahí metido o cómo irá el trasplante o incluso si habrá un rechazo", aclara.

El joven marbellí de 20 años al que le diagnosticaron la enfermedad hace dos, inició una campaña a través de las redes sociales con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la donación de médula ósea. Su caso y sus mensajes de motivación han disparado el número de donantes, y ahora su objetivo es llegar al millón.

Así resumíamos su historia cuando le dieron el alta en el hospital el pasado 22 de septiembre: