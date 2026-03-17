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Noticias de hoy, martes 17 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 17 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias hoy, martes 17 de marzo de 2026 | Antena 3 Noticias

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Se cumplen 18 días de guerra y lejos de avistarse el final de la guerra en Irán el conflicto parece que se enquista.

Donald Trump quiere "tomar" Cuba

Cuba es el nuevo capricho de Donald Trump. La isla ha sufrido esta noche uno de los mayores apagones de su historia. Más de nueve millones de personas se han quedado sin luz. Al mismo tiempo, el régimen cubano acaba de anunciar su 'Perestroika', cubanos en el exilio podrán invertir en la isla.

Atacada la embajada de EE.UU. en Bagdad

En las últimas horas ha sido atacada la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak. Irán tampoco afloja la presión sobre Israel, que ha tenido que interceptar multitud de misiles sobre su capital Tel Aviv.

Europa no respalda a Trump para patrullar el estrecho de Ormuz

Europa se rebela ante la petición de ayuda de Trump para liberar el paso de Ormuz. Los ministros de Exteriores de la Unión le han recordado que se metió él solo en un conflicto sin avisar a nadie. Muchos son los países, también China, que se han puesto de perfil. Mientras, el petróleo sigue superando los 100 dólares el barril.

400 muertos en un hospital de Kabul

En el avispero de esa zona del mundo, sigue la guerra entre Pakistán y Afganistán. Un hospital de Kabul ha sido bombardeado dejando al menos 400 muertos y 250 heridos.

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La investigación sobre el accidente de Adamuz concluye que la vía estaba rota 22 horas antes

Accidente Adamuz

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Noticias de hoy, martes 17 de marzo de 2026

Putin gana las elecciones en Rusia

Efemérides de hoy 17 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 17 de marzo?

El exdiputado de Sumar y cofundador de Podemos Íñigo Errejón

La jueza archiva la segunda denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón tras no presentarse en el juzgado

Calefacción típica de zonas y casas rurales
Valladolid

Muere una mujer en Valladolid tras caer dentro de una calefacción tipo gloria

Imagen de Francisca Cadenas
Francisca Cadenas

Los audios de la UCO acorralaron a los sospechosos del crimen de Francisca Cadenas

Accidente Adamuz
Adamuz

La investigación sobre el accidente de Adamuz concluye que la vía estaba rota 22 horas antes

Uno de los aspectos que analiza la investigación es el funcionamiento de los sistemas tecnológicos destinados a prevenir este tipo de incidentes.

Los niños del Hospital de Sant Pau reciben una enorme mona de pascua
Cataluña

Los niños ingresados en el Hospital de Sant Pau reciben una enorme mona de pascua

Los niños hospitalizados en el Hospital de Sant Pau han recibido una dulce gran sorpresa. Se trata de una réplica gigante de una mona solidaria creada para “llenar de color y alegría” los espacios pediátricos del centro.

Los médicos inician este lunes su segunda semana de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio

Los médicos se concentran en toda España en el inicio de una nueva semana de huelga por un Estatuto propio

La falsa orden militar y religiosa de Cádiz que vendía billetes sin valor por cientos de miles de euros

La falsa orden militar y religiosa de Cádiz que vendía billetes sin valor por cientos de miles de euros

Altar a Francisca Cadenas en el callejón dónde sele perdió la pista, en Hornachos.

El psiquiatra forense José Carlos Fuertes, sobre el crimen de Francisca Cadenas: "El móvil podría ser un deseo sexual que ha permanecido tras el asesinato"

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