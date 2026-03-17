Noticias de hoy, martes 17 de marzo de 2026

Se cumplen 18 días de guerra y lejos de avistarse el final de la guerra en Irán el conflicto parece que se enquista.

Donald Trump quiere "tomar" Cuba

Cuba es el nuevo capricho de Donald Trump. La isla ha sufrido esta noche uno de los mayores apagones de su historia. Más de nueve millones de personas se han quedado sin luz. Al mismo tiempo, el régimen cubano acaba de anunciar su 'Perestroika', cubanos en el exilio podrán invertir en la isla.

Atacada la embajada de EE.UU. en Bagdad

En las últimas horas ha sido atacada la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak. Irán tampoco afloja la presión sobre Israel, que ha tenido que interceptar multitud de misiles sobre su capital Tel Aviv.

Europa no respalda a Trump para patrullar el estrecho de Ormuz

Europa se rebela ante la petición de ayuda de Trump para liberar el paso de Ormuz. Los ministros de Exteriores de la Unión le han recordado que se metió él solo en un conflicto sin avisar a nadie. Muchos son los países, también China, que se han puesto de perfil. Mientras, el petróleo sigue superando los 100 dólares el barril.

400 muertos en un hospital de Kabul

En el avispero de esa zona del mundo, sigue la guerra entre Pakistán y Afganistán. Un hospital de Kabul ha sido bombardeado dejando al menos 400 muertos y 250 heridos.