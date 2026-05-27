Accidente
Herido de gravedad un hombre tras ser atropellado por un autobús urbano en Madrid
El atropello se produjo en la calle López de Hoyos y los efectivos del Samur lograron estabilizar al varón de 86 años.
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Un hombre de avanzada edad ha resultado herido grave tras ser atropellado por un autobús urbano en Madrid. En concreto, y tal y como han informado desde Emergencias Madrid, el atropello se produjo en la calle López de Hoyos a la altura del número 190. Tras el aviso, sanitarios de Samur-Protección Civil estabilizaron y trasladaron en estado grave a "un varón de avanzada edad atropellado por un autobús urbano".
El herido presentaba un traumatismo craneoencefálico y otro torácico. La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy sanitario durante el traslado hasta el Hospital Universitario La Paz y se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.
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