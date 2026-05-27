Herido de gravedad un hombre tras ser atropellado por un autobús urbano en Madrid

Un hombre de avanzada edad ha resultado herido grave tras ser atropellado por un autobús urbano en Madrid. En concreto, y tal y como han informado desde Emergencias Madrid, el atropello se produjo en la calle López de Hoyos a la altura del número 190. Tras el aviso, sanitarios de Samur-Protección Civil estabilizaron y trasladaron en estado grave a "un varón de avanzada edad atropellado por un autobús urbano".

El herido presentaba un traumatismo craneoencefálico y otro torácico. La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy sanitario durante el traslado hasta el Hospital Universitario La Paz y se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

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