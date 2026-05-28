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El cura de Málaga acusado de violar y grabar a mujeres tras sedarlas afirma que todo es falso

Ha negado drogar a las víctimas y agredirlas sexualmente, a pesar de la evidencia de los vídeos que se han revisado en sala y que asegura están manipulados.

El cura acusado presuntamente de abusar de varias mujeres en el banquillo de los acusados, durante la celebración de su juicio. A 25 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar esta semana a un cura al que la Fiscalía acusa de presuntamente abusar de varias mujeres con las que tenía una relación de amistad --hay cuatro denunciantes--, tras sedarlas, y también por grabarlas en esos momentos en los que estaban inconscientes. La Fiscalía pide inici...

Juzgan en Málaga a un cura por abusar de cuatro mujeresEUROPAPRESS

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Marta Álvarez
Publicado:

Un párroco de Vélez-Málaga se enfrenta a una petición de la fiscalía de 72 años de cárcel. Este sacerdote malagueño está acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres, entre 2014 y 2018, con las que tenía relación de amistad. Una vez inconscientes, grababa a las víctimas. El juicio comenzaba este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga.

El acusado, que ha declarado este jueves, lo ha negado todo. A preguntas de la Fiscalía, desmiente que drogara a las víctimas y que las agrediera sexualmente.

Dice que los vídeos están manipulados por venganza

Una negativa que ha mantenido durante toda su declaración de algo más de una hora, a pesar de que en la sala se ha emitido el material audiovisual, presuntamente grabado por él, en el que se aprecian los abusos. El sacerdote asegura que no sabe de dónde han podido salir esos vídeos y dice que están manipulados por la denunciante que lo habría hecho por despecho ya que quería entablar una relación estable con él.

"No" a todas las acusaciones

Insiste en que no drogó, ni sedó, ni abusó sexualmente de las cuatro mujeres. En este sentido, también rechaza la autoría de esas grabaciones y niega la existencia de un disco duro con todo el material pornográfico que lo incrimina. Ante la evidencia de las imágenes en las que se le llega a identificar, no reconoce su voz, ni su mano, ni siquiera una mancha característica en su piel.

Tras la declaración del acusado, quedan pendientes las conclusiones finales y los informes. Después, el juicio quedará visto para sentencia.

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