Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Conflicto Afganistán-Pakistán

Un bombardeo en un hospital de Kabul deja al menos 400 muertos y 250 heridos

El Ministerio de Información de Pakistán rechaza el ataque. El bombardeo en el hospital deja al menos 400 muertos y 250 heridos.

Bombardeo en un hospital de Kabul

Un bombardeo en un hospital de Kabul deja al menos 400 muertos y 250 heridos | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Atroz bombardeo el perpetrado por el ejército paquistaní en Kabul. El blanco ha sido un hospital y al menos 400 personas han muerto y otras 250 han resultado heridas.

"Lamentablemente, el número de muertos asciende hasta ahora a 400, mientras que se ha informado de que otras 250 personas han resultado heridas", ha indicado el portavoz adjunto del Ejecutivo de los talibán, Hamdulá Fitrat.

"Como consecuencia del ataque, amplias zonas del hospital han quedado destruidas y existe una gran preocupación por el elevado número de víctimas", ha añadido.

La versión del Ministerio de Información de Pakistán es diferente. Asegura que no ha habido ningún ataque contra un hospital de Kabul y justifica que el bombardeo contra "instalaciones militares e infraestructuras de apoyo al terrorismo".

La tensión en la zona fronteriza entre ambos países viene de largo, pero el pasado mes de febrero escaló tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos del grupo TTP, conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

¿Puede Trump impedir que Irán ataque a petroleros en el Estrecho de Ormuz?

Ataque en el estrecho de Ormuz

Publicidad

Mundo

Guerra en Irán

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Emiratos Árabes recupera la "normalidad" en el tráfico aéreo

Tel Aviv

Parte de guerra en el día 18 de conflicto: Atacada la embajada de Estados Unidos en Bagdad, el mayor ataque sobre objetivos estadounidenses

Bombardeo en un hospital de Kabul

Un bombardeo en un hospital de Kabul deja al menos 400 muertos y 250 heridos

Apagón total en Cuba
Donald Trump

Donald Trump asegura que sería un "honor tomar Cuba" justo cuando la isla sufre un apagón total, el sexto en menos de dos años

Donald Trump, tras reunirse con Merz
Directo guerra

Trump defiende una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz: “Ellos lo necesitan más que nosotros”

Cuba
Cuba

Un apagón deja sin electricidad a toda Cuba en plena crisis energética

La desconexión total del sistema eléctrico afecta a unos 10 millones de personas mientras la falta de combustible dificulta restablecer el suministro.

Facebook vs Snapchat
Suicidio

Se suicida una menor de 12 años tras sufrir presunto acoso en Snapchat

La familia de Amelia Bath denuncia mensajes de hostigamiento en la red social mientras la policía investiga las circunstancias de su muerte.

Donald Trump respondiendo a una periodista

VÍDEO: Trump pierde la paciencia con una periodista en pleno vuelo: "Eres una persona muy odiosa"

Gibraltar

El acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar reaviva el debate sobre el riesgo de contrabando de tabaco

Kaja Kallas, Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

La UE se resiste a la petición de ayuda de Trump en el estrecho de Ormuz: "Esta no es la guerra de Europa"

Publicidad