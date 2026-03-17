Un bombardeo en un hospital de Kabul deja al menos 400 muertos y 250 heridos

Atroz bombardeo el perpetrado por el ejército paquistaní en Kabul. El blanco ha sido un hospital y al menos 400 personas han muerto y otras 250 han resultado heridas.

"Lamentablemente, el número de muertos asciende hasta ahora a 400, mientras que se ha informado de que otras 250 personas han resultado heridas", ha indicado el portavoz adjunto del Ejecutivo de los talibán, Hamdulá Fitrat.

"Como consecuencia del ataque, amplias zonas del hospital han quedado destruidas y existe una gran preocupación por el elevado número de víctimas", ha añadido.

La versión del Ministerio de Información de Pakistán es diferente. Asegura que no ha habido ningún ataque contra un hospital de Kabul y justifica que el bombardeo contra "instalaciones militares e infraestructuras de apoyo al terrorismo".

La tensión en la zona fronteriza entre ambos países viene de largo, pero el pasado mes de febrero escaló tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos del grupo TTP, conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino.

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