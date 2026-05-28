Vídeo: Una mujer siembra el pánico en una carretera de La Palma

Los conductores que circulan por la carretera principal que cruza el municipio de Tijarafe, en La Palma, se han visto sorprendidos por una escena que ha destapado el pánico entre los vecinos. Una mujer de origen rumano deambula, a últimas horas del día, por la carretera de esta zona del norte de la isla tirando piedras a todo lo que encuentra a su paso, especialmente a los vehículos que circulan por la vía. Muchos fueron alcanzados por las piedras, incluso los que llevan bebés.

Tras la denuncia presentada por los afectados tras sufrir daños a consecuencia de las pedradas, la Guardia Civil ha comenzada la investigación. Aún se desconoce el número exacto de vehículos afectados, pero podrían ser unos quince. En los vídeos que están circulando en redes sociales se ve cómo la mujer camina por el arcén de la carretera muy transitada de vehículos y llega atravesar la vía de manera temeraria.

En una ocasión se escucha a un conductor gritarle: “¿Llevo una niña de cinco meses en el coche y me tiras una piedra al coche?”, mientras la graba con el móvil y le advierte que no va a parar de grabarla hasta que llegue la policía.

Pero la mujer no se siente ni amenazada ni desiste en su actitud. Y se atreve a contestarle reiteradamente: “No me importas”.

El conductor le contesta lo mismo: “A mí tampoco me importas tú”.

Actitud temeraria y contra la seguridad vial

Finalmente, los agentes han logrado identificar a la mujer, que ha sido denunciada por seguridad vial. Los vecinos también han difundido fotografías donde se ven las piedras de gran tamaño arrojadas por la mujer. Aunque, de momento, los daños ocasionados sólo se los han llevado los vehículos, vecinos y conductores temen que se tengan que lamentar daños personales.

Por eso piden mayor control en la vía y la actuación urgente de la policía, para evitar cualquier tipo de desgracia.

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