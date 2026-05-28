Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Canarias

Vídeo: Una mujer siembra el pánico en una carretera de La Palma

Las enormes piedras han dañado algunos vehículos donde también viajaban bebés.

Vídeo: Una mujer siembra el pánico en una carretera de La Palma

Vídeo: Una mujer siembra el pánico en una carretera de La Palma | Antena 3 Noticias

Publicidad

Toñi Galván
Publicado:

Los conductores que circulan por la carretera principal que cruza el municipio de Tijarafe, en La Palma, se han visto sorprendidos por una escena que ha destapado el pánico entre los vecinos. Una mujer de origen rumano deambula, a últimas horas del día, por la carretera de esta zona del norte de la isla tirando piedras a todo lo que encuentra a su paso, especialmente a los vehículos que circulan por la vía. Muchos fueron alcanzados por las piedras, incluso los que llevan bebés.

Tras la denuncia presentada por los afectados tras sufrir daños a consecuencia de las pedradas, la Guardia Civil ha comenzada la investigación. Aún se desconoce el número exacto de vehículos afectados, pero podrían ser unos quince. En los vídeos que están circulando en redes sociales se ve cómo la mujer camina por el arcén de la carretera muy transitada de vehículos y llega atravesar la vía de manera temeraria.

En una ocasión se escucha a un conductor gritarle: “¿Llevo una niña de cinco meses en el coche y me tiras una piedra al coche?”, mientras la graba con el móvil y le advierte que no va a parar de grabarla hasta que llegue la policía.

Pero la mujer no se siente ni amenazada ni desiste en su actitud. Y se atreve a contestarle reiteradamente: “No me importas”.

El conductor le contesta lo mismo: “A mí tampoco me importas tú”.

Actitud temeraria y contra la seguridad vial

Finalmente, los agentes han logrado identificar a la mujer, que ha sido denunciada por seguridad vial. Los vecinos también han difundido fotografías donde se ven las piedras de gran tamaño arrojadas por la mujer. Aunque, de momento, los daños ocasionados sólo se los han llevado los vehículos, vecinos y conductores temen que se tengan que lamentar daños personales.

Por eso piden mayor control en la vía y la actuación urgente de la policía, para evitar cualquier tipo de desgracia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, jueves 28 de mayo de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Imagen de Héctor junto a sus padres en un acto contra la enfermedad de Tay-Sachs

Muere Héctor, el niño extremeño de cuatro años que padecía la enfermedad rara Tay-Sachs

El cura acusado presuntamente de abusar de varias mujeres en el banquillo de los acusados, durante la celebración de su juicio. A 25 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar esta semana a un cura al que la Fiscalía acusa de presuntamente abusar de varias mujeres con las que tenía una relación de amistad --hay cuatro denunciantes--, tras sedarlas, y también por grabarlas en esos momentos en los que estaban inconscientes. La Fiscalía pide inici...

El cura de Málaga acusado de violar y grabar a mujeres tras sedarlas afirma que todo es falso

Vídeo: Una mujer siembra el pánico en una carretera de La Palma

Vídeo: Una mujer siembra el pánico en una carretera de La Palma

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia
Alicante

Muere una mujer tras quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su chalet en Javea, Alicante

Cae una red de 'El Tren de Aragua' en Madrid dedicada a robos violentos en viviendas
Operación policial

Cae una red de 'El Tren de Aragua' en Madrid dedicada a robos violentos en viviendas

Alumnas que no pueden subir a sus clases en Canarias
Canarias

Las madres de 3 alumnas en silla de ruedas, desesperadas por tener que subir y bajar a sus hijas en brazos

"Lo hacemos cuatro veces al día y tiene un riesgo”, asegura Carolina, la madre de una de las niñas.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 28 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 28 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Efemérides de hoy 28 de mayo de 2026: Declaración de Roma

Efemérides de hoy 28 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 28 de mayo?

Ambulancia del Samur, imagen de archivo

Herido de gravedad un hombre tras ser atropellado por un autobús urbano en Madrid

Apuñala a un taxista en plena carretera de Málaga para robarle 500 euros: “Tírale que te mato”

Apuñala a un taxista en plena carretera de Málaga para robarle 500 euros: “Tírale que te mato”

Publicidad