Apuñala a un taxista en plena carretera de Málaga para robarle 500 euros: “Tírale que te mato”

El cliente subió al taxi de Juanma, solicitando un trayecto de unos 20 kilómetros, entre Almáchar (Málaga) y Torre del Mar, en plena madrugada. Las propias cámaras del interior del coche son las que graban la secuencia completa. El agresor va en el asiento de atrás, con el cinturón de seguridad puesto y visiblemente nervioso.

A la altura de Vélez Málaga, saca una navaja y, sin previo aviso, le da un primer pinchazo al taxista que, sorprendido, pregunta: “Tío, ¿qué haces?”. “Párate, párate ahí o te pincho”, le grita. El objetivo era robar los 500 euros recaudados y que el taxista llevaba guardados en una riñorera.

Forcejeo y puñaladas con el coche en marcha

Comienzan así casi un minuto de forcejeo, en el que el agresor, un joven de 19 años, asesta múltiples puñaladas al conductor, de 26. “Tírale o te mato”, le dice. La víctima utiliza uno de sus brazos para frenar la mano del delincuente con la que lo pincha, mientras que con la otra sigue conduciendo.

A la altura de una gasolinera, Juanma logra desabrocharse el cinturón de seguridad y salir del vehículo para pedir ayuda. Lejos de dejarlo escapar, el asaltante lo persigue para continuar con la agresión, hasta que decide regresar al taxi con la intención de darse a la fuga.

La víctima consigue quitarle las llaves y evitar el robo

Demostrando, una vez más, su destreza y sangre fría, la víctima consigue quitarle las llaves a tiempo y frustrar así el robo del vehículo. Alertados por los trabajadores de la gasolinera, la Policía Local se persona en el lugar consiguiendo reducir al agresor que llega a autolesionarse durante la intervención para evitar la detención.

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, Juanma ya ha recibido el alta hospitalaria y se recupera de las heridas sufridas bajo el pecho y en el costado derecho. El agresor ha pasado este miércoles a disposición judicial.

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