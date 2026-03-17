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GUERRA EN IRÁN

Parte de guerra en el día 18 de conflicto: Atacada la embajada de Estados Unidos en Bagdad, el mayor ataque sobre objetivos estadounidenses

Vuelven a sonar las sirenas en Israel y el ejército hebreo continúa con su ofensiva sobre Líbano donde el número de muertos ya se acerca a los mil.

Tel Aviv

Atacada la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak: es el mayor ataque sobre objetivos estadounidenses en estos 18 días de guerra | Antena 3 Noticias

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Ana Alcaide
Publicado:

La tensión en Oriente Medio continúa en aumento tras una nueva oleada de ataques que han afectado a varios países de la región durante las últimas horas. En Tel Aviv, las sirenas han vuelto a sonar esta noche tras la detección de misiles lanzados desde Irán. El sistema de defensa aérea israelí logró interceptar varios proyectiles en el cielo de la ciudad. En medio de la situación, algunos soldados israelíes fueron vistos celebrando mientras observaban la interceptación de uno de los misiles. En el norte de Israel, equipos de emergencia trabajan entre los escombros tras un ataque de Hezbolá.

Mientras tanto, en Bagdad, la embajada de Estados Unidos ha sido objetivo de un ataque con cohetes y al menos cinco drones presuntamente de origen iraní. Uno de los drones impactó en las inmediaciones del complejo diplomático, generando preocupación por la seguridad en la capital iraquí. También en Bagdad, un dron alcanzó el hotel Al Rashid, donde se encuentra la sede de la misión de la Unión Europea. El incidente no ha registrado víctimas mortales ni heridos.

En Líbano, una nueva serie de bombardeos israelíes en el sur del país ha dejado varios muertos y decenas de heridos. Según el Ministerio de Sanidad libanés, el balance total desde el inicio de la ofensiva supera ya los 800 fallecidos y más de 2.000 heridos.

Irán ha lanzado un mensaje directo al expresidente estadounidense Donald Trump, sugiriendo que denomine el conflicto como 'Miedo Épico' en lugar de 'Furia Épica', en un tono que refleja la creciente retórica entre ambas partes. Ante el riesgo de una mayor escalada, Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre temporal de su espacio aéreo como medida preventiva frente a posibles ataques iraníes.

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