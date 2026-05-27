Una cruz con madera de cayuco y tres pateras estarán presentes en los actos de la visita del Papa a Canarias

Será el último acto del Papa León XIV en su visita a España. La misa del 12 de junio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife ante más de 50.000 personas. Para este acto eucarístico, el arquitecto encargado del escenario, Alejandro Beautell, ha diseñado un espacio con mucha simbología canaria y del entorno del Vaticano.

Pero también, el fenómeno de la inmigración estará muy presente, porque éste es uno de los motivos por los que el Santo Padre ha incluido a Canarias en su visita papal a España. Beautell ha diseñado un altar que tendrá a sus espaldas el mar, como testigo silencioso del drama migratorio que afecta al Archipiélago.

Y quiere incluir tres enormes cayucos de 22 metros en este espacio, cerca del entorno donde se va a celebrar la misa. "Aunque quería que fuese un elemento sorpresa, dice el arquitecto canario, quiero desvelarlo porque estarán presentes de alguna manera, para que visualicemos el drama migratorio". Serán cayucos de Senegal, de los que llegan a las costas canarias. "Estas embarcaciones son muy llamativas por sus colores y son un símbolo de la migración africana que llega a las islas".

Así será la estructura y la forma del gran escenario de la misa

La huella canaria también estará en elementos como piedras volcánicas y 1.000 plantas autóctonas, como dragos, cardones y tabaibas, que formarán cuatro grandes jardines en las esquinas. El escenario de la misa ya se construye a marcha forzada en el muelle de la capital tinerfeña, en una explanada de 30.000 metros cuadrados.

El arquitecto asegura que se inspiró en la geometría de la planta de San Pedro en el Vaticano, en forma de cruz griega. El presbiterio estará situado bajo una gran cubierta de 300 metros cuadrados y 28 metros de longitud. La instalación de la gran estructura metálica será uno de los momentos "más espectaculares", asegura Beautell, por la complejidad técnica, ya que no va a tener ningún apoyo intermedio, se va a colocar sobre cuatro pilares antes de levantarla con la ayuda de grandes grúas.

Un rombo situado justo en el centro de esta estructura sustentada en el aire filtrará la luz del sol sobre el Papa, justo a mediodía, cuando comience la misa. El altar de la celebración litúrgica también tendrá forma de proa.

Una cruz hecha con madera de cayucos

Otro de los actos más esperados es el del encuentro de León XIV en la Plaza del Cristo, en La Laguna, con personas y organizaciones que atienden a migrantes. Este espacio también está diseñado por Alejandro Beautell.

Contará con una cruz realizada con maderas procedentes de cayucos y una frase, justo en el centro de la cruz, del evangelio según Mateo: “Fui forastero y me acogieron”.

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