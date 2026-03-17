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Donald Trump asegura que sería un "honor tomar Cuba" justo cuando la isla sufre un apagón total, el sexto en menos de dos años

Donald Trump quiere "tomar Cuba" y añade: "Ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad".

Apagón total en Cuba

Donald Trump asegura que sería un "honor tomar Cuba" justo cuando la isla sufre un apagón total, el sexto en menos de dos años | Europa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

Más de nueve millones de personas se quedaron sin corriente en las pasadas horas en Cuba. Este apagón es ya el sexto en el último año y medio. Ni luz, ni telefonía fija ni móvil...nada de corriente y la situación se ha prolongado al menos siete horas.

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, explicó a la televisión estatal que continúa el proceso "paso a paso" de recuperación del servicio con la creación de microsistemas para generar energía en pequeñas áreas que se van interconectando.

Todavía no se ha aportado una causa oficial de este apagón y Guerra ha indicado que se investigan las causas de esta nueva desconexión total y se están "analizando todos los parámetros del Sistema" para identificar qué provocó este apagón general en la isla. "Hasta el momento todos los parámetros están bien".

Cuba es el nuevo capricho de Donald Trump, lleva semanas avisando y en un momento en el que la guerra de Irán no parece estar saliendo como él esperaba el mandatario estadounidense ha indicado que será quien tenga "el honor" de "tomar Cuba". Un periodista ha preguntado a Trump durante un acto en la Casa Blanca si la estrategia con Cuba sería similar a aplicada en Venezuela o Irán. "No puedo decirte eso. Ellos están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".

A continuación dijo: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba". "Ese sería un gran honor". Ante la pregunta de un periodista para que profundizara sobre ese "tomar" el presidente replicó: "Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad".

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