Noticias de hoy, jueves 28 de mayo de 2026

Los problemas judiciales para el PSOE no cesan. Más de doce horas ha estado la UCO en la sede de la calle Ferraz. El Juez de la Audiencia Nacional investiga una presunta trama para "desestabilizar" causas judiciales contra el PSOE.

La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz

La UCO abandonaba la sede de Ferraz tras pasar varias horas buscando información sobre el presunto entramado para perjudicar a jueces, fiscales y policías que investigaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Todo estaría pagado de forma irregular a la fontanera de trama, Leire Díez.

La UCO también entra en el despacho de Zarrías y los domicilios de Pérez Dolset y Santos Cerdán

Detrás de esos pagos estaría supuestamente Gaspar Zarrías, histórico dirigente del PSOE. La UCO también ha registrado su despacho. Los agentes han entrado también en la casa de Javier Pérez Dolset y Santos Cerdán. Y en la propia Dirección General de la Guardia Civil, dónde ha interrogado a cuatro agentes sobre filtraciones a los medios desde la Benemérita.

Pedro Sánchez, en Roma

Desde Roma, tras verse con el Papa León XIV, donde le pilló toda la operación, Pedro Sánchez insiste en no adelantar las elecciones a pesar de que el apoyo entre sus socios cada día es más difuso.

Comienza el juicio al hermano de Pedro Sánchez

Hoy comienza el juicio al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz por la elección a dedo de un puesto para él en la Diputación. Se le acusa junto a otros 9 imputados de prevaricación y tráfico de influencias. La fiscalía pide su absolución.

Turno para Fernández Díaz en el 'caso Kitchen'

El exministro Fernández Díaz y su segundo, Francisco Martínez, se sientan también hoy en el banquillo. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión para Fernández Díaz por presuntos delitos de encubrimiento y malversación. Acusado de montar una operación parapolicial y sustraer información sensible a Luis Bárcenas.

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