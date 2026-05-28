Efemérides de hoy 28 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 28 de mayo?

El 28 de mayo de 2002, los líderes de los 19 países miembros de la OTAN y de la Federación Rusa se reúnen en Roma para sellar un acuerdo que pretendía cambiar el rumbo de la seguridad europea tras el fin de la Guerra Fría. La firma de la llamada Declaración de Roma simbolizó un acercamiento sin precedentes entre antiguos adversarios y expresó la voluntad política de sustituir décadas de recelo estratégico por un marco estable de diálogo y cooperación en materia de defensa.

De aquel compromiso nació el Consejo OTAN-Rusia, concebido como un espacio de coordinación en el que Moscú y la Alianza se sentarían a debatir en condiciones de igualdad sobre los principales desafíos de seguridad internacional. El nuevo órgano fue presentado como la puerta de entrada a una etapa distinta en las relaciones internacionales, basada en la consulta y la acción conjunta frente a amenazas compartidas, y encarnó durante un tiempo la aspiración de construir un orden de seguridad más inclusivo en el continente europeo. El 1 de abril de 2014 la OTAN suspendió toda cooperación práctica con Rusia tras la anexión de Crimea y el 3 de diciembre de 2025 declaró oficialmente disuelto del Consejo OTAN-Rusia.

Un 28 de mayo, pero de 1785, el rey Carlos III establece mediante real decreto la nueva enseña para la Armada española basada en los colores rojo y amarillo. Esta medida buscaba resolver un problema práctico en el mar, donde los pabellones blancos utilizados por las monarquías borbónicas resultaban difíciles de distinguir a distancia. La apuesta por una combinación cromática visible y singular marcó el origen de un emblema que con el tiempo superaría el ámbito naval para acabar convirtiéndose en uno de los signos más reconocibles de la identidad española.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 28 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 28 de mayo?

1910.- Fundada en Buenos Aires la Academia Argentina de la Lengua, precursora de la actual Academia Argentina de la Letras, de 1931.

1940.- El rey Leopoldo rinde Bélgica ante Alemania tras 18 días de combates.

1961.- El abogado británico Peter Benenson publica un artículo en la primera página del diario The Observer, de Londres, con el título 'Presos olvidados', que constituye el acta de nacimiento de Amnistía Internacional (AI).

1964.- El Consejo Nacional Palestino crea, en su primer su primera sesión, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) con el fin de lograr la autodeterminación de los palestinos.

1967.- Francis Chichester llega a Plymouth tras circunnavegar el mundo en solitario. Fue la primera persona en lograrlo.

1979.- Grecia firma su adhesión a la CE, que se hará efectiva en 1981.

1991.- Quince países de la OTAN acuerdan crear las Fuerzas de Reacción Rápida (FRR), cambio histórico en el esquema defensivo occidental.

2013.- Detenido en Madrid Arthur Budovsky, máximo responsable de Liberty Reserve, plataforma financiera del cibercrimen.

2020.- China aprueba su primer Código Civil, texto legal que regula, entre otros asuntos, el derecho a la privacidad.

2021.- Alemania reconoce como ‘genocidio’ la matanza de su ejército colonial en Namibia a principios del siglo XX.

2024.- Los gobiernos de España, Noruega e Irlanda formalizan el reconocimiento del Estado de Palestina.

¿Quién nació el 28 de mayo?

1931.- Carroll Baker, actriz de cine, estadounidense.

1932.- ‘Chiquito de la Calzada’, humorista español.

1944.- Carlos Solchaga, exministro español.

1960.- Pastora Vega, actriz española.

1961.- María Bayo, soprano española.

1964.- Amparo Moraleda, ejecutiva española.

1968.- Kylie Minogue, cantante australiana.

¿Quién murió el 28 de mayo?

1805.- Luigi Boccherini, compositor italiano.

1893.- Felipe Villanueva, compositor mexicano.

1972.- Eduardo Windsor, monarca británico que renunció a la corona para casarse con Wallis Simpson, estadounidense divorciada.

2010.- Gary Coleman, actor estadounidense.

2012.- José María Knörr, empresario español, fundador de los refrescos Kas.

2018.- María Dolores Pradera, cantante española.

2023.- Antonio Gala, poeta y dramaturgo español.

¿Qué se celebra el 28 de mayo?

Hoy, 28 de mayo, se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y Día Internacional del Juego.

Horóscopo del 28 de mayo

Los nacidos el 28 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo, se celebran los santos Justo, Germán, Podio, Félix, Emilio, Eladio y Luciano.