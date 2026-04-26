Noticias de hoy, domingo 26 de abril de 2026

El ataque armado contra Trump, el conflicto en Irán y el acto del PSOE en Córdoba, entre las noticias destacadas de la jornada de hoy, domingo 19 de abril.

Un ataque armado contra Donald Trump obliga a evacuar la Cena de Corresponsales en Washington

Donald Trump fue evacuado de forma urgente tras un intento de ataque durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, uno de los eventos más relevantes del calendario político en Washington.

El incidente se produjo cuando un hombre armado intentó superar un control de seguridad en la entrada del recinto. El sospechoso, de 31 años y procedente de California, llevaba varias armas, pero fue interceptado a tiempo por el Servicio Secreto antes de acercarse al mandatario. Durante la intervención, un agente resultó herido por un disparo, aunque se encuentra fuera de peligro gracias a su chaleco antibalas. El atacante fue reducido y detenido en el lugar.

El suceso provocó momentos de tensión entre los asistentes, que tuvieron que resguardarse o ser evacuados mientras se aseguraba la zona. Horas después, Trump calificó al agresor como un "lobo solitario", elogió la rápida actuación de seguridad y anunció su intención de reprogramar el evento.

La investigación está en manos del FBI y la policía de Washington, que por ahora descartan una amenaza mayor.

El intento de ataque generó una rápida condena internacional. Líderes como Pedro Sánchez, Benjamin Netanyahu o Giorgia Meloni, entre otros, rechazaron la violencia política y expresaron su apoyo al presidente estadounidense, subrayando la necesidad de proteger las instituciones democráticas.

La guerra en Oriente Medio: nuevos ataques israelíes dejan al menos 6 muertos

La tensión en Oriente Medio ha aumentado en las últimas horas con nuevos episodios de violencia y un estancamiento en la vía diplomática. En el sur de Líbano, bombardeos de Israel han causado al menos seis muertos y más de veinte heridos, pese a la vigencia de una tregua. Las autoridades israelíes alegan que actuaron en respuesta a incumplimientos de Hezbolá, mientras que desde el lado libanés denuncian una escalada injustificada.

Los ataques se concentraron en varias zonas, entre ellas Yohmor el Chafiq, evidenciando la fragilidad del alto el fuego y el riesgo de un conflicto mayor. Desde principios de marzo, la violencia ha dejado miles de víctimas en territorio libanés y ha incrementado la implicación regional.

En paralelo, Irán ha endurecido su política interna con la ejecución de un hombre vinculado al grupo Yeish al Adl, en un contexto de creciente tensión. Las autoridades aseguran que participó en ataques contra fuerzas de seguridad tras recibir formación fuera del país.

En el plano internacional, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos atraviesan un momento delicado. Teherán acusa a Washington de mantener una postura hostil, lo que, junto a los recientes enfrentamientos, dificulta avances hacia una solución negociada y aumenta la incertidumbre en la región.

Montero y Sánchez elevan el choque con PP y Vox en la carrera hacia las elecciones de Andalucía

Pedro Sánchez participó en un acto en Córdoba junto a María Jesús Montero para reforzar la movilización del electorado progresista de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Fue su segunda aparición en la precampaña, centrada en respaldar a la candidata socialista.

Durante su intervención, Sánchez defendió el modelo del PSOE basado en la protección de los servicios públicos, la igualdad y la cohesión social, en contraste con los acuerdos del Partido Popular y Vox. Criticó especialmente el concepto de "prioridad nacional", al considerar que divide a la ciudadanía.

El presidente aprovechó el acto para reivindicar la gestión económica y social del Gobierno y subrayar la importancia de reforzar la sanidad pública. Por su parte, Montero apeló a la participación electoral y presentó al PSOE como una alternativa para Andalucía, acusando al Ejecutivo autonómico de Juanma Moreno de deteriorar los servicios públicos.

Entre sus propuestas, destacó garantizar la atención primaria en un máximo de 48 horas, reducir listas de espera y ampliar la vivienda pública. También defendió políticas sociales, feministas y medioambientales, y pidió el apoyo del electorado progresista para impulsar un cambio político en la comunidad.

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