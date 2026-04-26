Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Nuevos ataques israelíes dejan al menos 6 muertos
Sigue la última hora en directo sobre el conflicto en Oriente Medio.
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La situación en Oriente Medio se ha deteriorado en las últimas horas con nuevos episodios de violencia, decisiones judiciales controvertidas y un estancamiento en los esfuerzos diplomáticos. Los recientes ataques de Israel en el sur de Líbano han dejado al menos seis muertos y más de una veintena de heridos, pese a la prórroga del alto el fuego vigente desde el 17 de abril. Las autoridades israelíes justifican los bombardeos como respuesta a supuestas violaciones del acuerdo por parte de Hezbolá, mientras el grupo libanés y otras fuentes denuncian una escalada militar injustificada.
Los ataques han tenido lugar en varias localidades del sur libanés, incluida Yohmor el Chafiq, donde se registró el mayor número de víctimas. Estos hechos evidencian la fragilidad de la tregua y el riesgo constante de reactivación de enfrentamientos a gran escala. Desde el inicio de la escalada el pasado 2 de marzo, el conflicto ha dejado miles de muertos y heridos en territorio libanés, en un contexto de creciente implicación regional.
En paralelo, Irán ha intensificado su política de seguridad interna con la ejecución de un hombre acusado de pertenecer al grupo armado Yeish al Adl. Se trata de la séptima ejecución en una semana, en un momento marcado por el endurecimiento del control estatal y el aumento de la tensión derivada del conflicto. Las autoridades iraníes sostienen que el condenado participó en ataques contra fuerzas de seguridad tras recibir entrenamiento en el extranjero.
En el ámbito diplomático, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos atraviesan dificultades. El Gobierno iraní ha cuestionado el compromiso de Washington, denunciando una "retórica amenazante" y medidas coercitivas. Estas fricciones, sumadas a la persistencia de incidentes armados, reflejan un escenario inestable que complica cualquier avance hacia una solución negociada y aumenta la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.
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Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel mata a cuatro gazatíes en ataques en Gaza y Jan Yunis, según fuentes médicas
Al menos cuatro personas murieron en ataques atribuidos al Ejército israelí en distintos puntos de la Franja de Gaza, según informaron los hospitales Al Shifa y Nasser. Dos de las víctimas fallecieron en un bombardeo con drones en la ciudad de Gaza y otra mujer murió por disparos en el sur, mientras que el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre los hechos. No ha sido posible identificar al tercer cadáver por el momento, según Al Shifa.
Última hora de la guerra de Irán en directo: La UE celebra que Donald Trump esté "a salvo" tras el tiroteo en Washington
La alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, expresó su alivio tras el incidente que obligó a evacuar al presidente estadounidense durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. "Me alegra saber que todos los asistentes […] se encuentran a salvo", señaló en redes sociales.
Última hora de la guerra de Irán en directo: El presidente de Senegal condena los ataques en Malí y expresa su apoyo al Gobierno
El presidente senegalés calificó de "ataques terroristas" la ofensiva lanzada contra varias ciudades malienses y trasladó su "firme apoyo" al país vecino. "Expreso nuestra solidaridad con el Gobierno, las fuerzas de seguridad y el pueblo de Malí", señaló, tras una jornada marcada por la toma de Kidal y ataques en Bamako reivindicados por grupos armados.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Haizam bin Tariq insta a Irán a priorizar el diálogo con EE.UU. para resolver el conflicto
El sultán de Omán pidió al ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, apostar por la vía diplomática para desbloquear las negociaciones con Washington. "Priorizar el diálogo y la diplomacia" es clave para "contribuir a la paz" en Oriente Medio, señaló durante un encuentro en Mascate, en el marco de los esfuerzos regionales para reactivar el proceso negociador.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Gideon Saar condena el tiroteo en el hotel donde estaba Donald Trump
El ministro israelí censuró "en los términos más enérgicos posibles" el ataque ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y felicitó a las fuerzas de seguridad estadounidenses por "su rápida actuación para neutralizar al atacante". "Tolerancia cero ante la violencia política", afirmó Saar, tras un incidente que obligó a evacuar a Trump y a otros altos cargos tras varios disparos en las inmediaciones.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán ejecuta a un miembro de Yeish al Adl y suma siete ahorcamientos en una semana
Las autoridades iraníes ejecutaron, este domingo, a Amer Ramash, condenado por pertenecer al grupo armado Yeish al Adl y participar en ataques contra fuerzas de seguridad. Según el Poder Judicial, fue acusado de "rebelión armada" tras admitir su implicación en atentados, en un contexto de aumento de ejecuciones desde el inicio del conflicto con Israel y Estados Unidos.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Benjamín Netanyahu, "impactado" por el tiroteo en el hotel donde estaba Donald Trump
El primer ministro israelí expresó su conmoción por el tiroteo registrado en Washington durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba Trump junto a la primera dama. "Quedamos impactados por el intento de asesinato", afirmó Netanyahu, aliviado de que el presidente y su esposa resultaran ilesos, mientras el Servicio Secreto evacuó al mandatario tras varios disparos en las inmediaciones.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Sánchez se pronuncia sobre el ataque de Trump
Pedro Sánchez expresó su rechazo al tiroteo que obligó a evacuar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. "La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz", señaló Sánchez en un mensaje en redes sociales. También añadió que "la violencia nunca es el camino".
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump, evacuado por intento de atentado
El presidente de Estados Unidos, y la primera dama, Melania Trump, han sido evacuados de la cena de corresponsales de la Casa, a causa de escuchar varios disparos en mitad del acto. Trump ha compartido en su red social el vídeo sobre lo ocurrido y, posteriormente, la detención del agresor. Según el FBI, llevaba un arma larga.
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Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump se menciona sobre las negociaciones de paz con Irán: "Si quieren hablar, lo único que tienen que hacer es llamar!!!"
Después de que el primer intento de negociación fuese un fracaso, el presidente de Estados Unidos ha atacado recientemente en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. En sus redes publicó: "Si quieren hablar, lo único que tienen que hacer es llamar!!!"
Última hora de la guerra de Irán en directo
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