Última hora de la guerra de Irán en directo: Nuevos ataques israelíes dejan al menos 6 muertos

La situación en Oriente Medio se ha deteriorado en las últimas horas con nuevos episodios de violencia, decisiones judiciales controvertidas y un estancamiento en los esfuerzos diplomáticos. Los recientes ataques de Israel en el sur de Líbano han dejado al menos seis muertos y más de una veintena de heridos, pese a la prórroga del alto el fuego vigente desde el 17 de abril. Las autoridades israelíes justifican los bombardeos como respuesta a supuestas violaciones del acuerdo por parte de Hezbolá, mientras el grupo libanés y otras fuentes denuncian una escalada militar injustificada.

Los ataques han tenido lugar en varias localidades del sur libanés, incluida Yohmor el Chafiq, donde se registró el mayor número de víctimas. Estos hechos evidencian la fragilidad de la tregua y el riesgo constante de reactivación de enfrentamientos a gran escala. Desde el inicio de la escalada el pasado 2 de marzo, el conflicto ha dejado miles de muertos y heridos en territorio libanés, en un contexto de creciente implicación regional.

En paralelo, Irán ha intensificado su política de seguridad interna con la ejecución de un hombre acusado de pertenecer al grupo armado Yeish al Adl. Se trata de la séptima ejecución en una semana, en un momento marcado por el endurecimiento del control estatal y el aumento de la tensión derivada del conflicto. Las autoridades iraníes sostienen que el condenado participó en ataques contra fuerzas de seguridad tras recibir entrenamiento en el extranjero.

En el ámbito diplomático, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos atraviesan dificultades. El Gobierno iraní ha cuestionado el compromiso de Washington, denunciando una "retórica amenazante" y medidas coercitivas. Estas fricciones, sumadas a la persistencia de incidentes armados, reflejan un escenario inestable que complica cualquier avance hacia una solución negociada y aumenta la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

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